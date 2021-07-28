Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack

Команда студентов НИТУ «МИСиС» «Боком на КИКе» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack. Участники хакатона должны были решить проблему построения безопасных и эстетически насыщенных маршрутов для электросамокатов.

Тема безопасности поездок на электросамокатах сегодня становится все более актуальной. По статистике, обнародованной МВД России в июне 2021 года, число аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло почти втрое - с января по май 2021 года в России зарегистрировано 112 ДТП. Всего в таких авариях за пять месяцев погибли два человека, 119 были ранены.

Трафик электросамокатов в городе стал главной темой хакатона Whoosh Mobility Hack, участники которого предлагали различные варианты алгоритмов для построения оптимального маршрута для поездки на электросамокате. Команды должны были создать алгоритм и прототип приложения для поиска оптимального пути от точки проката самоката до финальной парковки. Решение должно было соответствовать критериям безопасности, быстроты, близости достопримечательностей и живописности маршрута.

Победившая разработка студентов НИТУ «МИСиС» уникальна тем, что учитывает разные потребности пользователя. Так, опция «безопасный маршрут» простраивает путь на основании карты высот, типов дорог и покрытий, информации о случавшихся в прошлом авариях, существующих ограничениях скорости и др. Выбрав опцию «красивый маршрут», можно увидеть все местные достопримечательности, парки и скверы, расположенные по ходу движения. Также алгоритм, предложенный студентами, выгоднее с точки зрения бизнеса: удовлетворяя различные потребности пользователя, приложение увеличивает время пользования самокатом, что благотворно скажется на прибыли.

Кроме-того, команда победителей предложила идею геймификации приложения: человек может не просто ехать по проложенному маршруту движения, но и собирать виртуальные призы и награды, которые в дальнейшем могут быть монетизированы тем или иным способом.

В состав команды вошли студенты ИТКН НИТУ «МИСиС» Владислав Тишин, Петер Ибрагимов, Арсений Иванов, Георгий Бондарь и выпускник университета Вадим Порватов.

Поддержку команде оказали преподаватели кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» Ринат Садеков и Александра Бернадотт.

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Важным отличием разработки является использование аппарата графовых нейронных сетей, позволяющих производить более точное прогнозирование затрачиваемого на поездку времени. В силу большого объема используемых данных (карта дорог, высот, достопримечательностей, скоростных режимов, исторические данные о поездках и др.) для обучения предиктивного алгоритма был необходим мощный компьютер. Для этого были использованы вычислительные мощности суперкомпьютера «Кристофари», часть ресурсов которого предоставила компания Сбербанк.

«Лучшие мировые университеты поощряют студентов к участию в технологических конкурсах, таких как хакатон Whoosh, чтобы ребята получали опыт работы в конкретных проектах с передовыми индустриальными заказчиками. На нашей кафедре все обучающиеся, начиная с первого курса, имеют возможность работать над актуальными прикладными задачами и даже создавать собственные команды, такие как «Боком на КИКе», и побеждать в значимых конкурсах и хакатонах», - заявил к.филос.н., руководитель кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» Альберт Ефимов.

Компания Whoosh заинтересовалась предложенным решением и пригласила студентов для обсуждения дальнейших перспектив развития этого проекта.

На сегодняшний день НИТУ «МИСиС» входит в ТОП-5 вузов с самым высоким средним баллом ЕГЭ при приеме на IT-направления. Студенты университета регулярно становятся победителями хакатонов в сфере IT: Moscow City Hack, DEMHack, VirusHack, TravelHack, Цифровой прорыв, BiletHack, RAIF и UrbanHack, а также создают стартапы и участвуют в конкурсах студенческого предпринимательства, таких, как Sprint Up и «БизнесУикенд».