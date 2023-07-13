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«Сбер» и компании Альянса в сфере ИИ будут развивать квантовые технологии

Альянс в сфере искусственного интеллекта, участником которого является в том числе и «Сбер», запускает новое направление работы в области квантовых технологий. Их применение в сфере искусственного интеллекта может привести к созданию новых решений.

Основная цель рабочей группы по квантовым технологиям – поиск задач с наибольшим потенциалом для раннего практического применения квантовых вычислений в ИИ, формирование базы алгоритмов и необходимой инфраструктуры. Например, в создании более точных моделей прогнозирования или оптимизации ресурсов, в сфере распознавания образов, обработке естественного языка. А также в случае использования ИИ в областях, где требуется обработка больших объемов информации, прежде всего, в медицине или финансовой сфере.

Также альянс намерен участвовать в подготовке и запуске образовательных программ для специалистов по квантовым вычислениям.

Альберт Ефимов, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка, руководитель рабочей группы по квантовым технологиям Альянса в сфере ИИ, сказал: «Стратегической технологией современного мира является искусственный интеллект, развитие которого идет все быстрее и быстрее. Но настоящее ускорение ИИ на принципиально новом уровне будет в сочетании с квантовыми вычислениями. Такая комбинация откроет нам доступ к адаптивным материалам и новым лекарствам, роботы будут способны понимать все сложности окружающего мира. Несмотря на то, что универсальный квантовый компьютер еще не создан, квантово-вдохновленные (quantum inspired) алгоритмы уже успешно применяются на практике. Например, для ускорения решения задач в области машинного обучения с применением нейросетевых подходов. В будущем такие алгоритмы могут оказать большое влияние на развитие ИИ. Новая рабочая группа альянса, о создании которой мы сегодня объявили, объединит ресурсы членов альянса для решения задач и создания долгосрочного конкурентного преимущества России, а также аккумулирует экспертизу для формирования базы прикладного применения квантового компьютера в интересах бизнеса».

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний альянса на глобальном технологическом рынке. Среди участников ассоциации — «Сбер», «Газпром нефть», «Яндекс», VK, РФПИ, «Сибур», ОХК «Уралхим», ГК «Русагро», «Северсталь», ГК «Самолет». В настоящий момент в альянсе реализуются три ключевых направления работы по трекам «Образование», «Практика и данные», «Нормативное регулирование».

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