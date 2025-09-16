Получите все материалы CNews по ключевому слову
Богданова Юлия
УПОМИНАНИЯ
Богданова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 221 1
|Наукоград - технопарк 148 1
|IDC - International Data Corporation 4931 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3411 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.