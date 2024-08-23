Российские айтишники предпочитают работать в Питере, Москве, а также в северных регионах России

В «Газинформсервисе» отмечают новую тенденцию – помимо классических локаций по трудоустройству, айтишники стали выбирать и северные регионы России. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

О кадровой ситуации в ИT-отрасли рассказала Юлия Богданова, менеджер по работе с персоналом компании «Газинформсервис». Эксперт говорит, что привлечение сотрудников из других регионов России сегодня необходимый шаг на пути к решению HR-задач и этот процесс хорошо налажен в «Газинформсервисе». «В крупных городах – Москве и Санкт-Петербурге – ситуация с кадрами благоприятнее, нежели в других городах, но дефицит все же прослеживается. Конечно, кандидаты охотнее рассматривают вакансии с переездом в крупные города России, но мы видим, что они также готовы рассмотреть возможность переезда в локации с меньшей населенностью, в том числе северные регионы. На примере нашей компании – с начала года в Новый Уренгой и Ухту было трудоустроено 43% иногородних специалистов из общей численности принятых сотрудников в упомянутые филиалы», – сказала Юлия Богданова.

Основополагающие причины готовности к переезду сегодня: высокий уровень оплаты труда, хороший релокационный пакет, включающий в себя компенсацию затрат на переезд, предоставление жилья или оплата аренды, содействие в трудоустройстве близких родственников, а также желание профессионального роста при отсутствии перспектив в родном городе, отметили в «Газинформсервисе».

«Авито Работа» недавно провела опрос россиян на тему «Сколько россиян рассматривают возможности переезда в другой город страны на новое место работы» и выяснилось, что 30% из 10 тыс. опрошенных готовы к трудовой миграции — причем 11% активно интересуются работой в других городах, а остальные готовы рассмотреть возможность переезда при определенных условиях или в конкретные регионы.