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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171307
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Алехин Алексей


20.03.2025 B2B-маркетплейс «Рывок» перенес свою инфраструктуру в облако МТС Web Services 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
02.04.2010 ИТ-аутсорсинг в России жаждет роста 1
24.07.2009 Банки убедят, что ИТ-аутсорсинг - антикризисный инструмент 1
10.11.2008 «Оптима» и Stack Group создадут портфель услуг ИТ-аутсорсинга для финансовых и энергетических компаний 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Алехин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
Broadcom - VMware 2385 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Stack Group - Стек Групп 162 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 1
Unicorn - Юникорн 46 1
Optima TesCom 1 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 1
Чайка Телеком 1 1
RBV Capital 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 90 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 56 1
Unicorn Capital Partners - Юникорн кэпитал партнерс 1 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 38 1
Tashir Group - Ташир ГК 30 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1916 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 192 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11185 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14050 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1094 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1915 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15913 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2809 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6741 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12102 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13403 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4795 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 844 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4057 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20848 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9497 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21440 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1597 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2210 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2396 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11735 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1041 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3446 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 189 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1219 1
Управляемость - Manageability 1744 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 1
Стандартизация - Standardization 2144 1
Скрининг 157 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 532 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5353 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Stafory - робот Вера 332 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
Broadcom - VMware vSphere 567 1
Дворкович Аркадий 211 1
Морозов Сергей 59 1
Сорокин Сергей 13 1
Овчаренко Юрий 37 1
Галстян Арсен 6 1
Аксенов Евгений 20 1
Хургес Михаил 13 1
Сергеев Михаил 108 1
Лещенко Олег 7 1
Шеленцов Сергей 18 1
Воронин Алексей 17 1
Киреев Петр 2 1
Македонский Сергей 47 1
Шевченко Владимир 147 1
Горбачев Максим 2 1
Потапов Сергей 29 1
Кирсанов Филипп 9 1
Пикерсгиль Евгений 3 1
Дорожков Сергей 1 1
Дембовский Александр 1 1
Синицын Валентин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17567 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16488 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3195 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13768 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5500 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5828 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 1
Экономический эффект 1084 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7696 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9962 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24387 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6220 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4410 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7038 1
Энергетика - Energy - Energetically 5159 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7916 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4896 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 76 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2144 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11068 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 225 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8854 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 936 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Gartner - Гартнер 3564 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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