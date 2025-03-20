Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алехин Алексей
Алехин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Морозов Сергей 59 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Галстян Арсен 6 1
|Аксенов Евгений 20 1
|Хургес Михаил 13 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Лещенко Олег 7 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Воронин Алексей 17 1
|Киреев Петр 2 1
|Македонский Сергей 47 1
|Шевченко Владимир 147 1
|Горбачев Максим 2 1
|Потапов Сергей 29 1
|Кирсанов Филипп 9 1
|Пикерсгиль Евгений 3 1
|Дорожков Сергей 1 1
|Дембовский Александр 1 1
|Синицын Валентин 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
|Gartner - Гартнер 3564 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.