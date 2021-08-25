«Астразенека»: анализ снимков КТ с использованием ИИ может повысить качество диагностики онкологических заболеваний

Биофармацевтическая компания «Астразенека» совместно с региональными научными и медицинскими учреждениями реализует проект ретроспективного анализа снимков компьютерной томографии (КТ) лёгких в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В рамках проекта КТ-снимки, выполненные ранее для диагностики коронавирусной инфекции, проверили с помощью искусственного интеллекта на наличие новообразований в лёгких.

В результате в Санкт-Петербурге выявили 158 случаев подозрения на рак лёгкого, в Нижнем Новгороде – 113 таких случаев. Пациенты с выявленными подозрительными очагами были направлены в специализированные учреждения для дифференциальной диагностики. Ежегодно в Санкт-Петербурге ставят 1538 новых диагнозов рака лёгкого, в Нижнем Новгороде – чуть более 1000. Таким образом, потенциально применение искусственного интеллекта в анализе КТ-изображений может повысить уровень диагностики рака легкого до 10%. С учетом того, что в рамках проекта было проанализировано ограниченное количество КТ-исследований в каждом регионе, при масштабировании проекта возможно будет значительно увеличить число выявленных случаев рака легкого, прежде всего на ранних стадиях заболевания.

«Сегодня мы столкнулись с очень серьезной проблемой – разрывом между возможностями современного оборудования, генерирующего колоссальный объем крайне важной диагностической информации, и достаточно скромными на этом фоне возможностями конкретного человека – врача-рентгенолога. Понимание грядущих перемен пришло уже достаточно давно, но ситуация резко обострилась в условиях пандемии, когда стали стремительно накапливаться гигантские массивы данных. Только в Санкт-Петербурге за год амбулаторная компьютерная томография органов грудной клетки по программам ОМС при подозрении на вирусную пневмонию была выполнена более 285 тыс. раз. Непозволительно отмахнуться от этих ресурсов – за ними стоят человеческие жизни, которые могут быть спасены благодаря ранней диагностике, и последующего возможного социально-экономического эффекта. Остро встала задача дополнительного быстрого и эффективного анализа изображений, решение которой возможно при помощи алгоритмов автоматической обработки изображений или искусственного интеллекта. Во всех смыслах инновационный проект, инициированный компанией «Астразенека», заслуживает пристального внимания и масштабирования. Это уникальный сплав науки и практики, той самой трансляционной медицины, о которой мы так много говорим, но пока не столь успешны в реализации», – сказала Татьяна Трофимова, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике по СЗФО РФ и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«В основу пилотного проекта был положен принцип диагностики рака лёгкого как случайной находки. У многих пациентов рак выявляется уже на этапе распространенного процесса. Именно поэтому роль своевременной диагностики сегодня особенно важна. Полученные по итогам пилотного проекта результаты показали, что использование искусственного интеллекта открывает огромные диагностические возможности. В ближайшее время «Астразенека» планирует запустить подобные проекты по другим направлениям – по раку молочной железы и хронической обструктивной болезни легких», – отметила Евгения Логачёва, медицинский директор направления «Онкология», «Астразенека», Россия и Евразия.

Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? Искусственный интеллект

Алгоритм искусственного интеллекта способен находить изменения в исследованиях, выделять участки, требующие внимания и измерять их. Платформа легко интегрируется с любым диагностическим оборудованием клиники, а управление ей интуитивно понятно, поэтому персонал не нужно обучать дополнительно. Внедрение данного решения в инфраструктуру медицинских учреждений снизит нагрузку на медперсонал и повысит эффективность использования оборудования для быстрой и своевременной диагностики рака лёгкого и других социально значимых заболеваний.

Сергей Сорокин, генеральный директор «Интеллоджик», отметил: «Мы признательны компании «Астразенека» за организацию проектов ретроспективного анализа КТ-исследований и за возможность использования для этих проектов нашей платформы Botkin.AI. В результате были обнаружены реальные случаи рака легкого на ранних стадиях, то есть были спасены чьи-то жизни. Масштабирование данного решения в других регионах России позволит значительно повысить выявляемость онкологии на ранних стадиях. Совместно с «Астразенека» мы реализуем также аналогичные международные проекты».