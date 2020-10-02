Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Инфосистемы Джет» разработала систему мониторинга температуры для СГК

ПО Софт Интеграция Внедрения

«Сибирская генерирующая компания» (СГК), входящая в холдинг СУЭК, совместно с центром инноваций «Инфосистемы Джет» разработали и внедрили программно-аппаратную IIoT-платформу ЖКХ. Это одно из первых решений для теплосбытовых компаний, которое может осуществлять удаленный онлайн-мониторинг качества теплоснабжения в жилых помещениях потребителей.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) обеспечивает теплом и горячей водой 5 млн жителей в нескольких регионах страны. Для получения достоверных и оперативных данных по качеству теплоснабжения в жилых домах и их последующего анализа компании требовалась автоматизированная система мониторинга. За разработку и внедрение такой системы взялись специалисты центра инноваций компании «Инфосистемы Джет».

ИТ-компания создала совместно с СГК комплексную IIoT-платформу ЖКХ, которая помогает собирать и обрабатывать данные с тысяч различных IIoT-устройств. Для сбора данных в «Инфосистемы Джет» разработали логгеры (устройства-регистраторы), которые устанавливаются в жилых помещениях, измеряют температуру воздуха и дистанционно передают полученную информацию по Wi-Fi.

Для обработки данных специалисты «Инфосистемы Джет» разработали аналитическую платформу, интегрированную с информационными системами СГК. Формируется единая среда данных, используя которую специалисты СГК, начиная со станций, тепловых сетей, сбыта, диспетчерские службы управляющих компаний и администрации городов получают возможность контроля качества поставляемых ресурсов.

Полученная информация поможет принимать решения по оптимизации режимов тепловых сетей и плавной регулировки температуры в помещениях потребителей, раньше обнаруживать аварии и нарушения в теплоснабжении.

«СГК нацелена на масштабную цифровизацию теплоснабжения — мы хотим свести в единое информационное пространство все данные, начиная с источников тепловой энергии и заканчивая информацией от каждой квартиры. Это позволит в режиме реального времени получать аналитическую отчетность и использовать при принятии решений. Мы ожидаем, что новая платформа даст нам возможность улучшать качество наших услуг, оперативно реагировать в аварийных ситуациях. Думаю, что опыт СГК может быть полезен и другими компаниям», — сказал Андрей Горбатенко, генеральный директор «Сибирской теплосбытовой компании» (входит в СГК).

Новая IIoT-платформа ЖКХ повысит скорость реакции на изменения комфортных границ теплоснабжения в жилых помещениях. В то же время конечные потребители смогут получать актуальные данные о качестве теплоснабжения и даже влиять на регулировку тепла в своей квартире.

«Мы целенаправленно развиваем компетенцию IIoT в нашей компании. Данный проект является ярким примером подобного класса решений, — отметил директор центра инноваций «Инфосистемы Джет» Алексей Сечкин. — Мы не просто разработали устройства для одной из крупнейших компаний, обеспечивающих теплом большую часть Сибири, но и сами создали уникальный софт. Такой комплексный подход не так часто встречается на рынке, и это было принципиально важно для заказчика. Созданное ИТ-решение внедряет принципиально новые стандарты теплоснабжения конечных пользователей. И мы уверены, что оно позволит сделать жизнь многих россиян на порядок комфортнее».

Другие материалы рубрики

«Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP

Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены

CRM-системы: история развития ПО, которым сегодня пользуются миллиарды

На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С»

Платежная система «Мир» перешла на российскую Java

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Техноблог

Почему к дрону-охраннику от Amazon слишком много вопросов?

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра