«Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области

Концерн «Росэнергоатом», администрация города Заречный (Свердловская область) и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развивают проект «Умный Заречный» и начинают внедрение системы «Цифровой водоканал». Проекты будут реализованы на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной РИР, и собственного решения для цифровизации предприятий ресурсоснабжения.

«Мы хотим, чтобы жители и гости города имели под рукой современный цифровой инструмент для решения вопросов из разных сфер жизни. Наша важнейшая задача – повышение безопасности и качества жизни наших горожан с помощью технологий. «Умный город» – удобный современный инструмент, расширяющий возможности для жителей города. Отследить прибытие нужного транспорта, проверить график уборки улиц или законность земляных работ – и все это не выходя из дома», – сказал глава городского округа Заречный Андрей Захарцев.

«Мы считаем, что любые цифровые технологии создаются прежде всего для людей, для улучшения качества жизни. Заречный – один из самых молодых городов Свердловской области, он появился благодаря развитию атомной энергетики и очень важен для отрасли. Мы рады, что наши сервисы становятся надежными помощниками для развития города и удобства жителей», – отметила генеральный директор «Русатом инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Платформа «Умный город» в Заречном будет включать в себя 19 модулей. Уполномоченные сотрудники в соответствии со своими зонами ответственности смогут эффективнее реагировать на запросы жителей и нештатные ситуации. Информационная панель главы даст возможность собирать и выводить в реальном времени аналитическую информацию о работе городского хозяйства. Предусмотрена интеграция с уже существующими городскими системами для жителей и администрации.

Модули для горожан позволят жителям решать повседневные дела в режиме онлайн: посмотреть движение общественного транспорта, планы по уборке улиц, через сервисы обратной связи участвовать в развитии города и сообщать о городских проблемах.

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На интерактивной карте горожане смогут в реальном времени следить за графиками уборки улиц и вывоза мусора, земляными работами, движением коммунальной техники. На шести остановках города появятся табло прибытия транспорта, и люди смогут планировать поездку исходя из фактического графика движения автобусов. Сервис «Уборка города» позволит активным жителям инициировать мероприятия, например, субботник, а муниципалитет со своей стороны окажет необходимую поддержку, предоставив инструменты, технику и т. п.

Система «Цифровой водоканал» будет внедряться на городском предприятии водоснабжения и водоотведения. На первом этапе это будут модули «Центральная панель» и «Обходчик-контролер», включая установку необходимого оборудования – датчиков и программного обеспечения.