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Политерм ZuluGIS ZuluGIS Mobile ZuluGIS Online


  • ZuluGIS Mobile — приложение для работы с геоданными ZuluServer, позволяющее выполнять поисковые запросы и отображать объекты слоев ZuluGIS на карте, а также отсылать снимки с камеры мобильного устройства и редактировать графическую и табличную информацию. В приложение встроен редактор объектов с возможностью обновления информации на карте, измерения масштаба и скорости, поиска по базе объектов. ZuluGIS Mobile помогает организовать взаимодействие между полевыми сотрудниками и офисом: есть встроенные средства для обмена документацией и контроля местонахождения исполнителей.

05.02.2025 Приложение для работы с инженерными сетями ZuluGIS доступно пользователям «Ред ОС М» 2
24.11.2021 Город в Удмуртии задает новые стандарты цифровизации в области водоснабжения 1
12.05.2016 В Таганроге внедрена ГИС Zulu для работы с геоданными городского водоканала 1
12.05.2015 Datum Group создала электронную модель сети водоснабжения Волгограда 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Политерм и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Google LLC 11799 1
Hughes 111 1
Ред Софт - Red Soft 713 1
8241 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Политерм 1 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт 12 2
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7432 3
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11981 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12777 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2185 1
Application store - магазин приложений 1201 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 1
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1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 88 1
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