Политерм ZuluGIS ZuluGIS Mobile ZuluGIS Online
- ZuluGIS Mobile — приложение для работы с геоданными ZuluServer, позволяющее выполнять поисковые запросы и отображать объекты слоев ZuluGIS на карте, а также отсылать снимки с камеры мобильного устройства и редактировать графическую и табличную информацию. В приложение встроен редактор объектов с возможностью обновления информации на карте, измерения масштаба и скорости, поиска по базе объектов. ZuluGIS Mobile помогает организовать взаимодействие между полевыми сотрудниками и офисом: есть встроенные средства для обмена документацией и контроля местонахождения исполнителей.
Политерм и организации, системы, технологии, персоны:
|Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт 12 2
|Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
|Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
|Павлов Александр 88 1
|Бобырь Алексей 1 1
|Цыплов Алексей 5 1
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