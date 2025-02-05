Политерм
ООО «Политерм» — российский разработчик программного обеспечения в области геоинформационных технологий и компьютерного моделирования инженерных коммуникаций. Основными продуктами являются геоинформационные системы ZuluGIS, ZuluServer, ZuluGIS Mobile, ZuluGIS Online, пакеты расчетов инженерных сетей (теплоснабжение, пароснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение) ZuluThermo, ZuluSteam, ZuluHydro, ZuluGaz, ZuluDrain, АРМы по расчету с потребителями тепловой энергии Энергосбыт и пакет теплотехнических расчетов котельных. Программное обеспечение ООО «Политерм» включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
|05.02.2025
|Приложение для работы с инженерными сетями ZuluGIS доступно пользователям «Ред ОС М» 1
Политерм и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 713 1
|Google LLC 11799 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 934 1
|Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 116 1
|VK RuStore - Рустор 333 1
|Политерм - ZuluGIS - ZuluGIS Mobile - ZuluGIS Online 7 1
|Политерм - ZuluServer 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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