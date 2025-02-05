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Политерм

Политерм

ООО «Политерм» — российский разработчик программного обеспечения в области геоинформационных технологий и компьютерного моделирования инженерных коммуникаций. Основными продуктами являются геоинформационные системы ZuluGIS, ZuluServer, ZuluGIS Mobile, ZuluGIS Online, пакеты расчетов инженерных сетей (теплоснабжение, пароснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение) ZuluThermo, ZuluSteam, ZuluHydro, ZuluGaz, ZuluDrain, АРМы по расчету с потребителями тепловой энергии Энергосбыт и пакет теплотехнических расчетов котельных. Программное обеспечение ООО «Политерм» включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.


05.02.2025 Приложение для работы с инженерными сетями ZuluGIS доступно пользователям «Ред ОС М» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Политерм и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 713 1
Google LLC 11799 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13952 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
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Политерм - ZuluGIS - ZuluGIS Mobile - ZuluGIS Online 7 1
Политерм - ZuluServer 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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