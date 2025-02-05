ООО «Политерм» — российский разработчик программного обеспечения в области геоинформационных технологий и компьютерного моделирования инженерных коммуникаций. Основными продуктами являются геоинформационные системы ZuluGIS, ZuluServer, ZuluGIS Mobile, ZuluGIS Online, пакеты расчетов инженерных сетей (теплоснабжение, пароснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение) ZuluThermo, ZuluSteam, ZuluHydro, ZuluGaz, ZuluDrain, АРМы по расчету с потребителями тепловой энергии Энергосбыт и пакет теплотехнических расчетов котельных. Программное обеспечение ООО «Политерм» включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.