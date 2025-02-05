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Приложение для работы с инженерными сетями ZuluGIS доступно пользователям «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и «Политерм» подтвердили совместимость «Ред ОС М» и приложения ZuluGIS Mobile. В состав решения входит инструментарий для работы с картами и организации обслуживания инженерных сетей: справочник, редактор объектов и таблиц, средства для анализа данных и контроля работ. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

ZuluGIS Mobile на базе «Ред ОС М» повысит оперативность обслуживания инженерных сетей, поможет организовать работу с исполнительной и справочной информацией, а также сделает инвентаризацию объектов более удобной для сотрудников.

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безопасность

ZuluGIS Mobile — приложение для работы с геоданными ZuluServer, позволяющее выполнять поисковые запросы и отображать объекты слоев ZuluGIS на карте, а также отсылать снимки с камеры мобильного устройства и редактировать графическую и табличную информацию. В приложение встроен редактор объектов с возможностью обновления информации на карте, измерения масштаба и скорости, поиска по базе объектов. ZuluGIS Mobile помогает организовать взаимодействие между полевыми сотрудниками и офисом: есть встроенные средства для обмена документацией и контроля местонахождения исполнителей.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная с использованием собственных решений компании «Ред Софт», а также ряда открытых проектов, в том числе AOSP, что позволяет обеспечить полную совместимость с Android-приложениями. «Ред ОС М» внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.) и соответствует стандартам Минцифры России. Операционная система «Ред ОС М» не содержит сервисов Google и может использоваться госорганами и компаниями с госучастием. Доступ к приложениям обеспечен через встроенный магазин приложений RuStore.

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