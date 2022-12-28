Нижнекамский водоканал внедрил цифровую систему МТС для контроля воды

МТС разработала для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в Нижнекамске техническое решение на базе сети NB-IoT, позволяющее наладить систему контроля ресурсов в режиме реального времени, а также для оперативного предотвращения аварий. В результате предприятию удалось оптимизировать расходы на обслуживание инфраструктуры и улучшить качество оказания услуг клиентам, сократив сроки устранения повреждений на сетях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровое решение МТС помогает водоканалу отследить перепады давления на сетях, быстро обнаружить места возможных аварий и выявить незаконное потребление на участке. Замер, фиксация и передача показаний уровня воды в резервуарах и иных коммуникациях предприятия выполняются автоматически с заданной периодичностью. Данные с устройств передаются в режиме онлайн по сети NB-IoT и анализируются системой с помощью Big Data, что позволяет сравнить показания счетчиков за разные периоды и выявить внештатные ситуации. Данные в систему поступают с установленных на сетях Нижнекамского водоканала нескольких десятков контрольных датчиков.

Вся информация мгновенно анализируется и оперативно передается ответственным сотрудникам и диспетчерам через выбранные предприятием каналы, в том числе по SMS, в мессенджерах или на электронную почту. Специалисты могут в реальном времени отслеживать расход воды через личный кабинет на платформе МТС, и в случае необходимости, оперативно выезжать на конкретную локацию, где обнаружена проблема, не расходуя много времени на поиски места аварии. Система «Цифрового водоканала» сама оповещает о проблемных участках в водоснабжении, что помогает минимизировать расходы компании на обслуживание инфраструктуры и направлять средства на последующую автоматизацию рабочих процессов.

«Мы работаем над бесперебойным обеспечением водой жителей Нижнекамска, и цифровые технологии МТС помогают в этой работе. Тратится меньше времени на выявление и ликвидацию аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, автоматизация процессов позволяет снизить затраты и увеличить энергоэффективность. Выигрывают и наши клиенты — пользу от цифровизации водоканала нижнекамцы смогут ощутить благодаря снижению аварийности на сетях и стабилизации давления воды», — сказал Ильдар Нуртдинов, генеральный директор АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» Нижнекамска.

«Цифровизация городской среды помогает обеспечить безопасность и комфорт жителей, повышает прозрачность расчетов между поставщиками услуг и пользователями, снижает эксплуатационные расходы предприятий. Почти треть от всех новых умных устройств, подключенных нашими клиентами в этом году в Татарстане, пришлось на дистанционный мониторинг оборудования – эта услуга стала второй по популярности среди решений, работающих на сети NB-IoT. Оснащенные SIM-чипами датчики применяются во всех сферах, где актуален точный учет ресурсов — их используют как управляющие компании, так и поставщики электроэнергии, воды и газа. Кроме этого, работа на сети NB-IoT обеспечивает простоту установки оборудования, которое может работать без внешних источников питания до 10 лет», — отметил Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

***

Евгения Украинцева: Автоматизация HR-процессов должна начинаться с цифровизации оргструктуры HR Tech 2022

МТС запустила федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая работает во всех регионах присутствия и охватывает свыше 90% потенциальных пользователей, внедрила технологию eSIM для М2М-устройств, платформу для создания цифровых решений MTS IoT HUВ и набор для разработки энергоэффективных устройств Development Kit. МТС предоставляет клиентам из сегментов недвижимости, промышленности, транспорта, ритейла и умного города комплексные ИТ- решения на основе системной интеграции, интернета вещей, Big Data и облачных сервисов. Выступает партнером российских разработчиков устройств интернета вещей. Компания создала в рамках государственной программы поддержки спроса на российскую радиоэлектронику Центр компетенций «Интернет вещей», который занимается оценкой перспективных проектов по развитию отечественных IoT-решений.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» Нижнекамска осуществляет подачу и распределение среди потребителей города Нижнекамск и близлежащих поселений питьевой, горячей воды и отопления. Осуществляет отвод и транспортировку бытовых канализационных стоков на городские очистные сооружения. Предприятие обслуживает более 1000 км инженерных сетей различного назначения, 91 центральный тепловой пункт, 10 канализационных насосных станций.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.