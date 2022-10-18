«Росатом» вывел на рынок продукт для цифровизации предприятий энергетики и теплоснабжения

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») вывела на рынок цифровой продукт для энергетики и ЖКХ «Цифровое теплоснабжение». Он позволяет существенно улучшить показатели качества и надежности поставок тепла в дома. Решение повышает эффективность работы энергообъектов, снижает затраты на производственные процессы, количество простоев и нештатных ситуаций. В настоящее время реализуются первые проекты по внедрению системы – в Глазове (Удмуртская Республика), Липецке и Воронеже.

Программно-аппаратный комплекс «Цифровое теплоснабжение» – это полностью импортонезависимое решение, направленное на повышение эффективности производственной деятельности предприятий сферы теплоэнергетики и теплоснабжения. Результат достигается за счет автоматизации отдельных бизнес-процессов и проведения анализа производственных и технологических показателей. Решение может быть внедрено как полный комплекс, так и модульно, для автоматизации отдельных бизнес процессов предприятия – сбыт, ремонты, транспорт, охрана труда и пр.

В составе комплекса «Цифровое теплоснабжение» есть программные модули трех направлений. Первые помогают автоматизировать и повысить эффективность бизнес-процессов самой ресурсоснабжающей организации (РСО).

Вторые – повысить эффективность потребления ресурсов непосредственно у потребителей, в том числе в школах, детских садах, больницах и других учреждениях. У абонентов появляется возможность эффективно управлять теплопотреблением, экономить ресурсы, повышать качество услуг отопления и горячего водоснабжения, соблюдать технологические ограничения по предоставлению услуги отопления. Некоторые планируемые эффекты: сокращение потребления тепла – до 40%, сокращение сроков выявления аварийной ситуации – до 90%, мгновенное реагирование на «перетоп».

Третья группа модулей «Цифрового теплоснабжения» предоставляет органам власти возможность получать информацию о работе предприятий РСО на вверенной им территории. BI-система с дашбордами позволит ответственным лицам видеть, какие есть критические инциденты, когда они будут устранены, насколько качественно идет подготовка к осенне-зимнему периоду, есть ли жалобы от населения.

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На сегодняшний день часть модулей уже функционируют. Это «Центральная панель», «Анализ режимов», «Топливно-энергетический баланс», «Заявки», «Обходчики-контролеры», «Поддержка эксплуатации». До конца года завершится разработка модуля «Потребитель». Оставшиеся модули разработают до апреля 2023 г. Предусмотрена версионность существующих модулей, которая предполагает развитие интеллектуальных функций.

В ходе реализации проекта команда разработчиков и инженеров использует цифровые двойники инженерной инфраструктуры и объектов генерации, которые разрабатываются под каждый проект индивидуально. В частности, создаются модели котлоагрегатов, каждой турбины, технологических связей оборудования, за счет чего можно просчитывать оптимальность работы оборудования, эффективность, провести оптимизацию загрузки под определенную цель – например, достижение максимальной эффективности либо максимальной маржинальности. Кроме того, активно применяются технологии искусственного интеллекта и предиктивной аналитики. Например, искусственный интеллект позволяет выявлять конкретные участки, где могла произойти авария на сетях, нет необходимости обследовать всю систему, все сети. Данная технология была апробирована на действующем продукте РИР «Цифровой водоканал», результаты подтвердили эффективность решения.