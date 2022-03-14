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В Новосибирске вырос спрос ЖКХ на «умные» решения

МТС фиксирует рост количества сим-карт для интернета вещей (IoT) в датчиках городского и жилищного хозяйства Новосибирска в 1,5 раза по итогам 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как сообщает директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук, сегодня 60% от общего числа IoT сим-карт МТС участвуют в интернете вещей ЖКХ.

Наибольшую долю в сегменте телеучета данных ЖКХ – 40% – занимают сим-карты в придомовых датчиках тепла и электросчетчиках. Доля в 30% принадлежит сим-картам МТС, установленным в системах водоснабжения. Около 20% приходится на долю удаленного контроля за сотрудниками и транспортными средствами ЖКХ предприятий Новосибирска. Оставшиеся 10% занимают датчики охранно-пожарной сигнализации и системы удаленного контроля доступа на территорию.

Сим-карты МТС обеспечивают удаленный мониторинг системы водо- и энергоснабжения в ЖКХ Новосибирска: передают в онлайн-режиме с объектов по защищенным каналам связи данные о расходе тепла, воды и электроэнергии. Использование умных приборов позволяет коммунальщикам непрерывно получать информацию о состоянии объектов, фиксировать все отклонения в работе и благодаря этому предотвращать любые аварийные ситуации.

В Новосибирске мониторят коммунальные ресурсы с оборудованием МТС такие крупные организации как АО «НовосибирскЭнергосбыт», МУП г. Новосибирска «Горводоканал», МУП «Теплоэнергоресурсосбережение», ООО СГК (СИБЭКО), ООО «УК «На Державина», ФГБУ ЖКУ Новосибирского научного центра (ННЦ), ЗАО «УК «СПАС-Дом» и др. В общей сложности более 30 тыс. сим-карт обеспечивают работоспособность инфраструктуры крупнейшего города Сибири. Интернет-трафик, ежемесячно передаваемый этими организациями в сети IoT, увеличился в 2,5 раза по сравнению с январем 2021 г.

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«Мы видим, как быстро новосибирский ЖКХ наращивает потребление IoT-сервисов МТС, которые снижают аварийность и сокращают затраты компаний и потребителей в среднем на 25%. Поэтому в зданиях жилых домов и школ, детских садов и больниц работает все больше телеметрического оборудования с сим-картами МТС. А наше комплексное решение “Цифровой водоканал” поможет компаниям ЖКХ быстрее выявлять факт аварий и позволит в разы снизить объём потерь в системах водоснабжения», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.

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