Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

В Заречном Свердловской области в 2025 году удвоили мощности видеомониторинга и внедрили распознавание автономеров

Обеспечение общественной безопасности стало одним из ключевых направлений проектов цифровизации городской среды, реализованных в 2025 г. в Заречном Свердловской области совместно с «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») при поддержке концерна «Росэнергоатом». В частности, городская система видеонаблюдения получила масштабное обновление аппаратной части и новые функции на базе искусственного интеллекта.

Для усиления контроля за безопасностью на улицах Заречного в 2025 г. было установлено 16 дополнительных обзорных камер. Это расширение позволяет городским службам и правоохранительным органам более оперативно реагировать на дорожные инциденты и спорные ситуации, а также удаленно мониторить состояние ключевых объектов инфраструктуры.

Важнейшим техническим итогом года стала глубокая модернизация централизованной системы хранения данных. Серверные мощности были увеличены вдвое: теперь система поддерживает одновременную запись с 512 каналов (ранее — 256). Это создает надежный фундамент для дальнейшего масштабирования сети камер без потери качества архива.

С 2024 г. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Заречного активно применяет технологии компьютерного зрения. Нейросети анализируют видеопоток в реальном времени, выявляя тревожные события по заданным сценариям. В библиотеку детекторов уже входят такие алгоритмы как «Драка», «Лежащий человек», «Детектор дыма», «Вандализм» и «Скопление людей». Система работает на опережение. Например, если человеку на улице станет плохо, и он упадет, аналитика типа «Лежачий человек» мгновенно оповестит диспетчера, который сможет направить на место скорую помощь еще до звонка очевидцев.

Одним из главных нововведений 2025 г. стало внедрение модуля распознавания государственных регистрационных знаков. Интеграция этой функции в общегородскую систему безопасности позволит организовать оперативный розыск транспортных средств внутри города и фиксировать их выезд за пределы муниципалитета.

Помимо безопасности, «Умный Заречный» развивает сервисы для управления городским хозяйством. В 2025 г. цифровая платформа пополнилась модулем «Данные ГИС ЖКХ». Новый инструмент аккумулирует информацию о зданиях и управляющих компаниях, а также позволяет автоматически рассчитывать плотность населения в заданных районах, что критически важно для планирования ресурсов.

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра
Безопасность

«В рамках развития проекта «Умный Заречный» особое внимание уделяется не только безопасности, но и сервисам управления городским хозяйством. В 2025 г. на цифровой платформе был внедрен новый модуль «Данные государственной информационной системы ЖКХ». Этот инструмент аккумулирует информацию о зданиях и управляющих компаниях, а также предоставляет функцию автоматического расчёта плотности населения в различных районах города. Полученные данные имеют ключевое значение для эффективного планирования ресурсов и развития инфраструктуры», – сказал глава муниципального округа Заречный Андрей Захарцев.

В сфере ресурсоснабжения продолжается оптимизация информационной системы «Цифровой водоканал». Программные модули «Обходчик контролер» и «Центральная панель», доказавшие эффективность с 2023 г., в текущем году получили пакет обновлений для повышения стабильности работы.

Развитие платформы «Умный Заречный» ведется в рамках соглашения между госкорпорацией «Росатом» и правительством Свердловской области при поддержке концерна «Росэнергоатом» и администрации муниципального округа Заречный.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку

Установлен мировой рекорд дальней лазерной связи по воздуху

CNews — 25 лет лидерства

Мошенники отнимают у российских промышленных компаний до 5% выручки

Топ-20 поставщиков российского рынка СЭД за год увеличили объем выручки на 25%

В России создадут единую цифровую платформу для помощи в строительстве и эксплуатации ЦОД

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще