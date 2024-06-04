В Смоленске завершен первый этап внедрения технологий «Умного города» «Росатома»

В Смоленске завершен первый этап проекта внедрения решений умного города на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Цифровые технологии помогут в развитии комфортной и безопасной цифровой среды для граждан. Доступ к сервисам «Умного Смоленска» осуществляется через портал и мобильное приложение. Об этом CNews сообщил представитель РИР.

«Развитие каналов прямой обратной связи направлено на улучшение жизни горожан. «Умный город» дает дополнительные возможность для этого. Если на дороге яма, не горит фонарь, не убран мусор – житель с помощью смартфона сообщает о проблеме, и она сразу поступает в работу. Уже сейчас, хотя платформа только запущена, исполнено более трёхсот обращений. То есть мы понимаем, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Но главное – мы стремимся, чтобы наш город становился еще лучше, комфортнее и безопаснее. Без надежных цифровых инструментов здесь не обойтись», — отметил Александр Новиков, глава города Смоленска.

Проект позволит жителям инициировать активности, сообщать о проблемах, принимать участие в развитии территории, а сотрудники администрации получат возможность более качественно и быстро рассматривать обращения граждан. В настоящее время развернуты сервисы «Сообщения жителей», «Проведение опросов и голосований», «Уборка города» и др. В ходе внедрения проведена необходимая интеграция, определены и зафиксированы источники данных, осуществлена настройка параметров, ролевых полномочий пользователей, обучение уполномоченных сотрудников.

«Наши решения помогают жителю стать полноценным участником городской жизни. У жителя появляется возможность влиять на развитие города – через голосования, опросы, системы обратной связи. Тем самым взаимоотношения между жителями и властью становятся более конструктивными, происходит двустороннее взаимодействие. Появляется вовлечённость в судьбу родного города, возможность вкладывать усилия в его будущее», – отметила генеральный директор «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.