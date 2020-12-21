«Умный город Росатома» в Челябинской области дополнился новыми сервисами

В закрытом «атомном» городе Снежинске (Челябинская область) появились новые цифровые сервисы для синхронизации работы основных муниципальных служб. Сервисы предназначены для служебного пользования – сотрудникам администрации цифровизация поможет избавится от бумажной рутины, даст доступ к актуальным данным и аналитике, упростит процессы управления городским хозяйством. В конечном итоге, от этого выиграют жители, чьи проблемы будут решаться быстрее и качественнее.

«Сервисы «Умного города» – важный инструмент, который позволяет обеспечить оперативную реакцию на запросы людей, вовлечь жителей в развитие городской среды, повысить эффективность управления городом и энергоэффективность таким образом, чтобы горожанам было комфортно жить, работать и отдыхать. В июле 2020 город Снежинск получил базовую версию цифровой платформы «Умный город» «Росатома», включающей в себя шесть базовых модулей. В процессе эксплуатации системы стало понятно, что базовой версии платформы недостаточно. И так как система может развиваться с учетом потребностей администрации и запросов жителей в городе в декабре 2020 года было внедрено еще восемь модулей», – сказал глава города Игорь Сапрыкин.

Разработчик цифровых сервисов и платформы «Умный Снежинск» – «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»).

«Мы заинтересованы вместе с муниципалитетами развивать нашу платформу. Цифровые сервисы, внедренные в Снежинске, основанные на технологии «Бережливый умный город», сделают эффективнее работу городских служб, снизят нагрузку на работников администрации, что в конечном итоге повысит скорость и качество муниципальных услуг. Уверена, что наша совместная работа с администрацией города поможет быстрее преодолеть последствия пандемии и придаст новые импульсы развитию городской среды», – отметила генеральный директор компании Ксения Сухотина.

Новые «умные» сервисы в Снежинске. Информационная панель главы города. Собирает и выводит в реальном времени аналитическую информацию о том, как работает городское хозяйство, позволяет контролировать решение проблем, заявленных жителями: брошенные автомобили, неубранный мусор, незаконное строительство, освещение, ямы на дорогах и другие.

Телефонограммы. Служит для размещения информации из телефонограмм, касающейся ремонтных работ, испытаний и прочих событий; необходим для синхронизации работы муниципальных служб.

Территории обслуживания управляющих компаний. Предоставляет информацию, связанную с территориями обслуживания ЖКХ.

Мусор и твердые коммунальные отходы. Отображает на карте города все точки сбора мусора и предоставляет сотрудникам администрации детальную информацию по ним.

Земляные работы. Позволяет размещать планы городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан.

ГИС ЖКХ. Предоставляет информацию по многоквартирным домам и проживающим в них жильцам: данные о зданиях, владельцах, постоянно или временно зарегистрированных жильцах и т.д.

Деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом. Дает информацию по месторасположению, срокам аренды и другим параметрам муниципального имущества, сдаваемого в аренду.

Система оповещения ГО и ЧС. Предоставляет информацию по точкам оповещения ГО и ЧС.

Сотрудники муниципалитета, которые будут использовать новые сервисы в работе, прошли специальное обучение.

Все новые сервисы интегрированы с цифровой платформой «Умный город», разработки РИР, промышленная эксплуатация которой началась в Снежинске в октябре. До этого платформа несколько месяцев тестировалась и зарекомендовала себя как полезный инструмент для повышения эффективности в управлении городским хозяйством и развития обратной связи с жителями. Базовый функционал системы включает в себя шесть сервисов, из которых наиболее востребованным стал «Сообщение жителей»: через сайт или мобильное приложение горожане могут заявлять о проблемах, а потом отслеживать статус своей заявки. Другие сервисы дают доступ к информации о работе городских служб, депутатских округов, образовательных и культурных учреждений, полицейских участков. Ситуационный центр позволяет администрации отслеживать, как коммунальные службы исполняют свои задачи.