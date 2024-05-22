«Росатом» представил на ЦИПРе тренды умных городов России

Цифровизация процессов управления ресурсоснабжающих организаций (РСО), управления транспортом, вопросы безопасности, Интернет вещей – тренды умных городов сегодняшнего дня, отметила на сессии Минстроя и Минцифры России «Город будущего. Цифровой облик страны» Ксения Сухотина, генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом»). Она поделилась опытом проектов в сферах городской безопасности, интеллектуального транспорта и комплексной цифровизации РСО, где удалось радикально повысить производительность труда, сократить аварийность и снизить стоимость ремонтных работ. Об этом CNews сообщили представители РИР.

Сессия стала одной из первых на IX ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Спикерами дискуссии выступили представители органов власти, руководители предприятий ЖКХ и энергетики, ИТ-компании. Эксперты обсудили приоритетные сервисы и платформы для построения «города будущего», особое внимание было уделено развитию цифровизации ЖКХ.

РИР сам является ресурсоснабжающей организацией и уделяет пристальное внимание цифровизации водо- и теплоснабжения. Компания разработала ПО на единой платформе цифрового ресурсообеспечения, что позволяет компоновать для различных заказчиков кейсы под их многогранную специфику. Данные программные комплексы доказали эффективность в десятках проектов по всей территории России. «На собственном опыте мы четко понимаем, насколько снизили потери, как выросла производительность труда по разным направлениям. Ключевыми целями таких проектов является сокращение расходов, потерь, операционных издержек, улучшение качества обслуживания клиентов».

Цифровой и физический мир связывает IoT-платформа. «Любые разрозненные цифровые продукты в том или ином формате должны объединяться в экосистему, потому что задача цифры не только уйти от бумаги, но, самое главное, любой цифровой сервис, любой цифровой продукт – это прежде всего оптимизация процессов, снижение затрат для заказчика. И наши решения, в том числе IoT-платформа, позволяют это сделать», – отметила Ксения Сухотина.

Решения для городской безопасности – продолжение работы «Росатома» по развитию технологий умного города. Ксения Сухотина подчеркнула важность проектов безопасного города, рассказала об одном из них и отметила его ключевые результаты: централизация сбора информации, снижение риска террористических угроз и, самое главное, повышение безопасности проживания. В построении систем применяются программно-аппаратные комплексы для городской безопасности, которые разработала РИР. Комплекс позволяет одновременно фиксировать нарушения ПДД, осуществлять мониторинг транспортных потоков и пешеходных зон. «Города могут использовать парковочные камеры и как детекторы транспорта для мониторинга, поиска и розыска, тем самым обеспечивая дополнительные меры безопасности».

Форум «Цифровая индустрия промышленной России» посвящен трансформации цифровой экономики в экономику данных. Сквозная тема участия «Росатома» – реализация страновых проектов создания суверенного индустриального ПО.

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АО «Росатом Инфраструктурные решения» — дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая — 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.