«Росатом» завершил процедуру переименования дивизиона, работающего в сфере развития инфраструктуры и цифровизации городской среды

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») получило название АО «Росатом Инфраструктурные решения». 18 апреля 2024 г. был зарегистрирован устав компании с новым названием, ранее изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Полное наименование на английском языке — Rosatom Smart Utilities, Joint-Stock Company (RSU, JSC). Об этом CNews сообщили представители АО «Росатом Инфраструктурные решения».

Процедура переименования юридического лица дивизиона, аккумулирующего экспертизу «Росатома» в сферах неатомной генерации, цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды, прошла в рамках перехода госкорпорации «Росатом» на монолитный бренд.

«Росатом комплексно подходит к реализации задач устойчивого развития на территории своего присутствия. Наша компания управляет энергообъектами в 16 регионах России. Мы обновляем энергетическую и коммунальную инфраструктуру, повышаем надежность тепло- и водоснабжения, внедряем передовые технологии в работу энергокомплекса. Цифровые решения РИР применяются почти в 200 городах от Мурманска до Сахалина», — сказала генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Ранее Правительство России дало разрешение на переименование ряда компаний «Росатома». В течение 2024 г. фирменное наименование сменит 21 юридическое лицо, входящее в контур управления Госкорпорации «Росатом».

Переход на монолитный бренд позволит повысить клиентоцентричность и выстроить позиционирование «Росатома» как глобального технологического лидера, который предлагает широкую линейку решений, направленных на улучшение жизни людей. Использование единого бренда уже внесло вклад в достижение целей стратегии госкорпорации до 2030 г.

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АО «Росатом Инфраструктурные решения» — дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая — 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.