Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191001
ИКТ 14737
Организации 11411
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26627
Персоны 83064
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Россия СЗФО Калиниградская область


СОБЫТИЯ


27.02.2026 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Озёрске Калиниградской области 1
15.09.2022 Калининградская область и «Росатом» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации региона 2
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
04.07.2017 Голос регионов: что не слышит федеральный центр о цифровизации 1
11.10.2012 «Ростелеком» завершил установку и подключение оборудования для видеотрансляции выборов в единый день голосования 1
04.07.2012 В Москве обезврежен создатель «пирамиды» по продаже iPhone и iPad 1
18.03.2011 Поставщик «НТВ-Плюс» будет выпускать приставки на российском чипе 1
08.10.2007 Нарушение авторских прав обошлось светлогорским предпринимателям в 700 тыс. руб. 1
16.05.2007 «Евросеть» увеличила количество салонов в калининградском филиале 1
15.05.2007 Сотовые операторы не смогли помочь благотворительности 1
15.02.2007 Правительственные дебаты покажут в интернете 1
13.05.2004 "Голден Телеком" укрепился в Калининграде 1
11.05.2004 Чистая квартальная прибыль "Голден Телекома" выросла на $14,7 млн. 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ВестБалт Телеком 9 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Уралрелком 9 1
Ростелеком 10453 1
МегаФон 10150 1
Yandex - Яндекс 8659 1
Microsoft Corporation 25359 1
Intel Corporation 12596 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1614 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 58 1
Fujitsu 2070 1
Telegram Group 2676 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
TrueConf - ТруКонф 433 1
HTC Corporation 1506 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 361 1
GS Group - Технополис GS Гусев 73 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 321 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 125 1
Региональный центр оценки качества и информатизации образования 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 1
Евросеть 1417 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3540 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3431 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 243 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 85 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12137 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8847 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8418 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 1
Электронный документ - Electronic document 1535 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1573 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14409 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 338 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7210 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 290 1
Оповещение и уведомление - Notification 5421 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4704 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12453 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 901 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4167 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2979 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1192 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3088 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2096 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9746 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 630 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8556 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 366 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4376 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 9 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7421 1
Apple iPad 3946 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5952 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 266 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 530 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 259 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3450 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 67 1
Лихобабин Сергей 23 1
Батанов Эдуард 19 1
Ульянченко Екатерина 1 1
Торба Александр 4 1
Шкуренко Антон 1 1
Зорин Александр 51 1
Козлов Александр 68 1
Соколов Олег 51 1
Алиханов Антон 36 1
Сухотина Ксения 28 1
Медриш Михаил 15 1
Шорников Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1418 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 616 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 688 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гвардейск 14 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 38 1
Казахстан - Республика 5857 1
Европа 24706 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 1
Земля - планета Солнечной системы 10706 1
Япония 13580 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 1
Россия - УФО - Свердловская область 1806 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4347 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2728 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 1
Россия - ПФО - Самарская область 1492 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1683 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 1
Россия - УФО - Тюменская область 1297 1
Россия - УФО - Челябинская область 1426 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 978 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 622 1
Россия - ДФО - Амурская область 868 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3254 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1463 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 463 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6390 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4276 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4941 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3689 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8411 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Энергетика - Energy - Energetically 5545 1
Аренда 2585 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8571 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 1
Аудит - аудиторский услуги 3138 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1336 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 836 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10545 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5353 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3814 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4436 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2276 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4954 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3418 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2992 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Единый день голосования 139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще