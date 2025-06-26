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Зимовцев Владимир


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Владимир Зимовцев, «Сибур»: Цифровые платформы приближают сырьевой суверенитет 1
15.04.2022 Цифровизация и трансформация процессов принесли «СИБУРу» 11 млрд руб. за 2021 год 1
24.07.2020 CRM в облаке или on-premise: что выбрать 1
02.07.2020 Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля 1
30.08.2018 Angara провела комплексную оценку информационной безопасности в органах исполнительной власти Курской области 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Зимовцев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce 435 2
GBC Team - Джи Би Си Тим 7 2
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 316 1
Oracle Corporation 6765 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 473 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Почта России ПАО 2175 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4468 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Администрация Курской области 28 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4208 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5410 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12463 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7153 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1324 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 710 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4124 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4233 1
CRM - aCRM Аналитическая - CRM аналитика 41 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 87 1
Мобильная версия - Mobile version 372 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 301 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 290 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 583 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10647 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6963 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8145 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 275 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9724 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5568 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5806 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3226 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10780 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 997 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4410 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30752 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2282 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5058 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 379 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2654 1
Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
Исаев Сергей 7 2
Барыш Кристина 2 2
Цветаев Юрий 2 2
Сафонов Олег 11 2
Иванова Ольга 12 1
Трегубенко Михаил 3 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Мельникова Алиса 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 3
Европа 24416 1
Россия - ЦФО - Курская область 671 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1100 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 166 1
Экономический эффект 1123 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7459 1
Энергетика - Energy - Energetically 5274 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2002 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5762 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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