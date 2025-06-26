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Зимовцев Владимир
УПОМИНАНИЯ
Зимовцев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 473 3
|Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
|Почта России ПАО 2175 2
|Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 1
|Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
|Исаев Сергей 7 2
|Барыш Кристина 2 2
|Цветаев Юрий 2 2
|Сафонов Олег 11 2
|Иванова Ольга 12 1
|Трегубенко Михаил 3 1
|Шерстобитов Сергей 56 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150172 3
|Европа 24416 1
|Россия - ЦФО - Курская область 671 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
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