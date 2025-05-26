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GBC Team Джи Би Си Тим
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|ЦУМ за две недели перешел с Salesforce на BPMSoft 1
|11.04.2024
|«Gefco Россия» автоматизирует продажи на CRM BPMSoft 1
|30.09.2021
|Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
|30.09.2020
|Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем 1
|25.09.2020
|Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке 1
|24.07.2020
|CRM в облаке или on-premise: что выбрать 2
|02.07.2020
|Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля 1
GBC Team и организации, системы, технологии, персоны:
|Salesforce.com 435 6
|Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 2
|Google LLC 11946 2
|CipherCloud - Lookout CASB 6 2
|Microsoft Corporation 24847 1
|Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
|Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 1
|Terrasoft - Террасофт 200 1
|Legrand 78 1
|Простой бизнес 22 1
|1С 8467 1
|Dropbox 502 1
|Oracle Corporation 6758 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
|Ланит Омни 65 1
|Ланит - Lansoft - Лансофт 66 1
|Сафонов Олег 11 2
|Цветаев Юрий 2 2
|Барыш Кристина 2 2
|Исаев Сергей 7 2
|Зимовцев Владимир 4 2
|Benioff Marc - Бениофф Марк 26 1
|Иванова Ольга 11 1
|Востриков Юрий 73 1
|Селедкова Валерия 1 1
|Завадский Антон 1 1
|Bock Laszlo - Бок Ласло 3 1
|Перфилов Андрей 2 1
|Илюхин Максим 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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