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GBC Team Джи Би Си Тим

GBC Team - Джи Би Си Тим


Обзор «GBC Team» на Market.CNews

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 ЦУМ за две недели перешел с Salesforce на BPMSoft 1
11.04.2024 «Gefco Россия» автоматизирует продажи на CRM BPMSoft 1
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
30.09.2020 Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем 1
25.09.2020 Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке 1
24.07.2020 CRM в облаке или on-premise: что выбрать 2
02.07.2020 Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

GBC Team и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce.com 435 6
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 2
Google LLC 11946 2
CipherCloud - Lookout CASB 6 2
Microsoft Corporation 24847 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
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Простой бизнес 22 1
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Oracle Corporation 6758 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ланит Омни 65 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 66 1
Почта России ПАО 2158 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1007 1
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Joom - маркетплейс 19 1
GEFCO - Жефко 4 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 72 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7055 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16182 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12384 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4973 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10620 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3709 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4626 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4141 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2606 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1307 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1038 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 990 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3181 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16368 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12826 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5695 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7334 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6850 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3159 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2597 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4158 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1113 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 370 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2137 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 781 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5310 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2453 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10794 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 133 2
Microsoft Office 3816 1
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Microsoft Outlook 1408 1
Terrasoft Creatio 97 1
Google Gmail 958 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1765 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 268 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
Microsoft Teams - MS Teams 575 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 209 1
Salesforce AppExchange 14 1
Salesforce Service Cloud 7 1
Google Calendar - Google Календарь 82 1
Salesforce Sales Cloud 2 1
Salesforce Marketing Cloud - ExactTarget 2 1
NASA Lunar Trailblazer 12 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 1
Европа 24383 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11230 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4498 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2389 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24763 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5016 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10160 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 275 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8222 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2567 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5166 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1092 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 166 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7341 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 861 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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