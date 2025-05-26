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Перфилов Андрей
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|ЦУМ за две недели перешел с Salesforce на BPMSoft 1
|08.10.2021
|Кейс ЦУМ — Salesforce повышает эффективность работы с претензионными обращениями клиентов 1
Перфилов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Salesforce.com 435 1
|CT Consulting 13 1
|GBC Team - Джи Би Си Тим 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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