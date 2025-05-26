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Индексная книга (каталог) CNews*
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Перфилов Андрей


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 ЦУМ за две недели перешел с Salesforce на BPMSoft 1
08.10.2021 Кейс ЦУМ — Salesforce повышает эффективность работы с претензионными обращениями клиентов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Перфилов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce.com 435 1
CT Consulting 13 1
GBC Team - Джи Би Си Тим 7 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 72 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12384 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4099 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10620 1
Пропускная способность - Bandwidth 1777 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1323 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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