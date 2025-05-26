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Печерский Николай


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 ЦУМ за две недели перешел с Salesforce на BPMSoft 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Печерский Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Лансофт 68 1
GBC Team - Джи Би Си Тим 7 1
Salesforce 435 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 72 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4984 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 339 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3719 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2617 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4107 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1313 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7067 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 564 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4628 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 135 1
Илюхин Максим 15 1
Перфилов Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7169 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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