«Gefco Россия» автоматизирует продажи на CRM BPMSoft

Логистический оператор «Gefco Россия» мигрирует на отечественную low-code-платформу BPMSoft компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»). Проект реализован экспертами GBC Team. На базе нового решения цифровизированы ключевые этапы процесса продаж. Это поможет компании сохранить непрерывность бизнес-процессов, обеспечить их управляемость и прозрачность, а также оптимизировать затраты.

До начала проекта интегратором проведен аудит ИТ-ландшафта и выявлены требования к будущей CRM. Ключевыми критериями для выбора платформы BPMSoft стали ее масштабируемость, интеграционные возможности, а также наличие облачного варианта развертывания. В новую систему перенесены все исторические данные компании, архитектура, а также бизнес-процессы.

Миграция данных была выполнена в сжатые сроки без потери функциональности — уже через два месяца с момента старта проекта система была передана пользователям в работу. Это стало возможным благодаря активной вовлеченности команд «Gefco Россия», «Ланит Омни» и GBC Team. Расширенные инструменты кастомизации, реализованные на платформе BPMSoft, стали основой для практически бесшовного перехода к новой CRM. В итоге разработчики добились визуального сходства элементов интерфейса с предыдущей CRM, которой пользовалась компания, чтобы ускорить и максимально облегчить сотрудникам процесс адаптации.

Специалисты «Gefco Россия» теперь ведут всю работу в рамках общего информационного поля, опираясь на данные о более чем шести тысячах контрагентов клиентской базы и 25 тысячах продаж. Поддержание единых и стандартизированных процессов позволяет эффективно управлять ресурсами.

Валерия Селедкова, генеральный директор «Gefco Россия», сказала: «С учетом накопленного опыта и знаний мы крайне требовательно подошли к выбору решения — оно должно было быть лучшим в своем классе по скорости, надежности и гибкости. При поиске интегратора большое внимание уделили опыту и компетенциям, активности и скорости реакции на запросы. Оптимальный баланс всех этих факторов позволил реализовать проект быстро и без потерь для устойчивости. Мы благодарим наших партнеров за эффективную реализацию нашего проекта».

Антон Завадский, партнер менеджер GBC Team, отметил: «Миграция на новое ИТ-решение — всегда высокорисковая задача. Минимизировать сложности нам удалось за счет тщательной предварительной подготовки, осознанного выбора новой системы и глубокой экспертизы команды».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит Омни», сказал: «Каждый подобный кейс — не изолированный. Его результаты оказывают влияние не только на рост бизнеса и конкурентоспособность отдельной компании, но и на всю отрасль. Лидеры рынка, которые успешно перешли на BPMSoft, ярко иллюстрируют потенциал и надежность российского ПО».