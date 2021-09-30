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Salesforce Marketing Cloud ExactTarget

Salesforce Marketing Cloud - ExactTarget

СОБЫТИЯ

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30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
05.06.2013 Salesforce купит поставщика облачного ПО в сфере маркетинга за $2,5 млрд 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Salesforce Marketing Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce 486 2
Google LLC 12573 1
GBC Team - Джи Би Си Тим 7 1
9444 1
Dropbox 525 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 51 1
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Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2311 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 370 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 1
NYT - The New York Times 1097 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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