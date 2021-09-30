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Salesforce Marketing Cloud ExactTarget
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.09.2021
|Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
|05.06.2013
|Salesforce купит поставщика облачного ПО в сфере маркетинга за $2,5 млрд 1
Salesforce Marketing Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Salesforce 486 2
|Google LLC 12573 1
|GBC Team - Джи Би Си Тим 7 1
|1С 9444 1
|Dropbox 525 1
|Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 51 1
|Salesforce AppExchange 14 1
|Salesforce Service Cloud 8 1
|Salesforce Sales Cloud 2 1
|Microsoft Teams - MS Teams 660 1
|Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 242 1
|США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1454 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163944 1
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