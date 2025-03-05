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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170152
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Горник Александр


05.03.2025 В Mindbox — реорганизация и новый CEO 1
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
12.02.2014 В Екатеринбурге состоится конференция для разработчиков DUMP-2014 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Горник Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Mindbox - Майндбокс 21 3
Yandex - Яндекс 7460 2
Pocoo Team 2 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
Эвотор - Evotor 185 1
Rocket science - Рокет Саинс 6 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1070 1
Naumen - Наумен 630 1
Exadel 4 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 2
Абак-Пресс ИД 5 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
ЦИАН - CIAN 138 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 101 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 70 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 88 1
United Colors of Benetton 38 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7171 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5114 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8524 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 796 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2514 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1452 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 284 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 417 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7120 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 126 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 93 1
Mindbox Letteros 2 1
Mindbox Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
Mindbox Mailfit 1 1
Коткин Дмитрий 1 1
Руколь Наталья 2 1
Терентьев Михаил 1 1
Кожемякин Даниил 1 1
Поликарпов Артём 1 1
Ситник Андрей 1 1
Пацев Вадим 1 1
Гурская Ольга 13 1
Аксенов Андрей 38 1
Немцев Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3982 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 310 1
Украина - Киев 1127 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 952 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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