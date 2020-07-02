Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля
14 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок CRM 2020».
Основные вопросы к обсуждению:
- Как развивается мировой и российский рынок CRM-систем?
- Какие новые инструменты в них появляются?
- Какие возможности дает интеграция CRM с социальными сетями, мессенджерами, онлайн-консультантами, колл-центрами и т.д.?
- Как правильно организовать ведение клиентской базы?
- В чем преимущества встроенной в CRM-аналитики?
- Какие возможности предоставляет мобильная версия CRM?
- Как использовать CRM по модели SaaS?
- Плюсы и минусы облачной и коробочной CRM
- Кому подойдут облачные CRM от телеком-операторов?
- Универсальное или отраслевое решение: что выбрать?
- Сколько стоит CRM?
- Какие новые возможности необходимы CRM-системе?
С докладами выступят:
Юрий Цветаев, Project Manager, GBC Team | Официальный реселлер и Consulting Partner Salesforce в России;
Ольга Иванова, директор по маркетингу, SIEGENIA;
Кристина Барыш, руководитель отдела управления клиентской аналитикой, Почта России;
Владимир Зимовцев, руководитель по развитию продаж, СИБУР;
Олег Сафонов, product Owner CRM & eCommerce, СИБУР;
Сергей Исаев, директор по работе с клиентской базой, Банк Хоум Кредит.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.