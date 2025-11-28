Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator 3.0 и ALD Pro 3.0

Компании Pragmatic Tools и «Группа Астра» завершили тестирование совместимости продуктов Pragmatic Tools Migrator 3.0 и ALD Pro 3.0. По результатам испытаний выдан сертификат, подтверждающий успешное взаимодействие решений в сценариях аудита данных, автоматизированной миграции и синхронизации корпоративных каталогов, а также аутентификации по протоколу LDAP. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

В ходе тестирования подтверждена корректная работа всех компонентов интеграции между системами управления идентификацией и доступом. Совместимость решений обеспечивает организациям безопасный и эффективный переход на отечественную платформу управления каталогом ALD Pro с использованием инструментов автоматизации Pragmatic Tools Migrator.

Интеграция охватывает ключевые сценарии работы корпоративных каталогов. Модуль аудита Pragmatic Tools Migrator 3.0 выявляет потенциальные проблемы миграции в ALD Pro 3.0 на этапе планирования, предоставляя детальные отчеты с классификацией по критичности и рекомендациями по устранению выявленных несоответствий.

Pragmatic Tools Migrator 3.0 построен по модульной архитектуре, что позволяет организациям поэтапно решать задачи импортозамещения. Модуль аудита предоставляет анализ исходной инфраструктуры и формирует отчеты о потенциальных проблемах миграции. Модуль миграции каталога автоматизирует перенос объектов Active Directory в ALD Pro, включая учетные записи, группы, подразделения и их атрибуты. Особое значение имеет модуль миграции файловых серверов, который автоматизирует перенос прав доступа к файловым ресурсам – критически важную задачу, которую невозможно эффективно решить без автоматизации.

Решение обеспечивает автоматизированный перенос учетных записей, групп, подразделений и атрибутов из Microsoft Active Directory в ALD Pro с сохранением целостности данных и организационной структуры. Поддерживается синхронизация паролей в реальном времени, что позволяет организациям проводить поэтапную миграцию без нарушения бизнес-процессов.

Подтверждена корректная работа механизмов аутентификации и авторизации через протокол LDAP, что обеспечивает бесшовную интеграцию с корпоративными приложениями и сервисами.

«Мы тестируем совместимость с каждым новым релизом систем как часть стандартного процесса разработки, – сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. – Решения проектируются с учетом особенностей целевых платформ, и мы проводим комплексные испытания, чтобы гарантировать заказчикам предсказуемый и безопасный процесс миграции. Сертификация совместимости с ALD Pro 3.0 подтверждает, что организации могут уверенно использовать наши продукты для импортозамещения критически важной инфраструктуры».