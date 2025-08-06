Роспатент зарегистрировал товарный знак «InfoWatch Центр расследований»

ГК InfoWatch получила государственную регистрацию на товарный знак «InfoWatch Центр расследований» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Государственная регистрация подтверждает исключительные права компании на этот логотип и обеспечивает его правовую защиту. Использование логотипа важно для презентаций продуктов, участия в выставках, обучающих программах — например, в курсах Академии InfoWatch. Регистрация логотипа в Роспатенте поможет обеспечить его исключительное использование для продвижения продуктов InfoWatch. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Центр расследований — ключевое решение линейки продуктов InfoWatch по защите данных. В едином интерфейсе объединены возможности DLP-системы Traffic Monitor, аналитических систем Vision и Prediction, системы мониторинга действий сотрудников Activity Monitor, инструмента для аудита данных Data Discovery и других модулей. Использование Центра расследований при анализе ИБ-инцидентов ускоряет работу ИБ‑специалистов в три раза. Логотип отражает эту ценность: он символизирует концентрацию информации, технологичность и оперативность.

«Центр расследований — это один из ключевых элементов, который повышает конкурентоспособность наших продуктов и помогает продвигать на рынке всю линейку решений для защиты данных. Логотип отражает объединение информации в едином интерфейсе и анализ потоков данных в режиме «одного окна», — сказал руководитель направления по развитию Центра расследований ГК InfoWatch Сергей Кузьмин.