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Optical storage Оптическое хранилище Оптический накопитель


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения? 1
31.05.2016 Национальный архив Республики Адыгея начинает оцифровку 1
22.08.2013 Обзор ультрабука HP Elitebook Folio 9470m: кандидат в парижскую палату мер и весов? 1
08.08.2013 Банк «Русский Стандарт» обновил систему хранения данных на оптических дисках 1
25.07.2013 Обзор ультрабука HP Envy TouchSmart 4: дешево хорошо бывает? 1
12.07.2011 Обзор Sony VAIO VPC-SB19: рецепт идеального бизнес-ноутбука 1
31.08.2010 Ноутбуки Acer: каждому - своё 1
19.08.2010 Игровой ноутбук MSI GT660: Феррари по цене Жигулей 1
17.06.2010 Acer Aspire 8943G: оригинальный мультимедийный ноутбук премиум-класса 1
25.05.2010 Toshiba выпустила недорогой 18,4-дюймовый мультимедийный ноутбук 1
17.05.2010 Toshiba выпустила ноутбуки для малого бизнеса 1
17.05.2010 Gateway выпустила бюджетный ноутбук с Blu-Ray 1
14.05.2010 Dell выпустила компактный ноутбук для студентов и молодых семей 1
04.05.2010 Packard Bell выпустила ноутбук для социальных сетей 1
28.08.2008 МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского закупает компьютерную технику 1
08.08.2008 Анонс нетбука Acer Aspire One на российском рынке 1
02.04.2008 Prology не по душе DVD-плеер "на коленке" 1
06.03.2007 Samsung Q1P: ультратонкий ПК c Windows Vista 1
18.08.2006 Ликбез: что означают ноутбучные термины. Часть 1 1
29.06.2006 Ноутбук изнутри - из чего состоит мобильный компьютер 1
31.03.2006 Gateway анонсировала легкий производительный ноутбук 1
08.02.2006 Samsung представил новый оптический накопитель в серии WriteMaster 1
02.09.2005 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших ноутбуков-трансформеров 1
29.03.2005 Acer обновил линейку ПК 1
28.09.2004 MaxSelect Mission A7Wide - шумная мультимедиа 1
02.02.2004 HP и Dell формально присоединились к Blu-ray Disc Founders 1
02.02.2004 HP и Dell формально присоединились к Blu-ray Disc Founders 1
03.09.2003 Acer CIS обновил линейку TravelMate и представил 2 Centrino-ноутбука 1
13.05.2003 TravelMate 430 – новая серия мобильных ПК бизнес-класса 1
12.05.2003 Toshiba работает над новым поколением дисков на основе DVD 1
19.02.2003 Intel: «цифровой дом» уже не за горами 1
19.02.2003 Intel: «цифровой дом» уже не за горами 1
13.06.2002 "Родник Софт" начала поставки сверхплотных серверов PolyRaxx 3U2OP 1
23.01.2002 Mitac выпустила первые в мире мобильные компьютеры на базе процессора Pentium 4 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Optical storage и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12367 17
Acer Group - Acer Inc 2595 7
AMD - Advanced Micro Devices 4355 5
AMD Graphics Product Group - ATI 958 5
Nvidia Corp 3615 5
HP Inc. 5727 4
Toshiba Corporation 2939 4
Dell EMC 5056 3
Dell Technologies - Dell Computer 2143 3
Sony 6584 3
Samsung Electronics 10427 2
Microsoft Corporation 24976 2
Apple Inc 12346 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1045 2
VAIO 334 2
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 2
UL Solutions - Futuremark 13 2
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Fujitsu 2054 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 649 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1505 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Verbatim 67 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 114 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 331 1
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 93 1
Prology 72 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Rover - RoverComputers 415 1
Packard Bell 77 1
Родник Софт 26 1
Polywell Computers 22 1
MiTAC 80 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
MaxSelect 24 1
Русский стандарт Банк 459 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 141 1
Assist - Ассист 211 1
Совкомбанк Совесть 276 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ГКУ РА Нацархив - Национальный архив Республики Адыгея Государственное казенное учреждение Республики Адыгея 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21375 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14732 20
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9645 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12717 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11001 15
DDR - Double data rate 2826 15
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4317 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12703 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26373 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10180 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9966 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54317 10
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1511 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6176 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5731 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10313 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7481 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1416 8
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3522 8
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1879 8
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2372 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5343 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3938 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1990 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14184 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25238 7
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14134 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6119 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6491 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3968 6
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 570 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17511 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16474 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7226 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2412 5
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1042 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 5
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 558 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 10
Microsoft Windows 16046 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1390 6
AMD Mobility Radeon 232 6
Microsoft Windows 7 1988 5
Intel Celeron - Серия процессоров 968 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 727 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 5
Intel Core i - Cерия процессоров 522 4
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 4
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 4
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 324 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
AMD Turion 169 3
AMD Mobility Radeon HD 88 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 65 3
Linux OS 10397 2
Microsoft Office 3862 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1422 2
Intel Turbo Boost Technology 213 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 848 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 937 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Intel HD Graphics - графический процессор 233 2
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 2
Toshiba Satellite 132 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 2
ЭЛАР НСМ 5 2
Microsoft Windows XP Home 196 2
Intel GM чипсет 88 2
Intel Springdale 33 2
Nvidia GeForce Go 189 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2006 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 953 1
Ксенин Алекс 311 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Журавлев Сергей 16 1
Сергеев Иван 74 1
Саина Ирина 5 1
Неверов Максим 4 1
Минов Денис 3 1
Хацукова Сусанна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151498 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52817 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44664 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 799 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17687 1
Казахстан - Республика 5701 1
Европа 24462 1
Япония 13407 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7852 1
Канада 4939 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 424 1
США - Вашингтон - Редмонд 232 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Европа Центральная 275 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5288 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25140 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5724 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5150 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11229 4
Ergonomics - Эргономика 1642 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2851 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5091 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5429 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5112 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2449 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 432 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1418 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11419 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19603 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1312 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 58 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Латинский алфавит 191 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49870 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30738 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6711 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5814 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8338 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1703 1
Металлы - Никель - Nickel 343 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 974 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 905 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 1
Интернет-кафе 310 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 3
NE Asia Online 313 2
The Register - The Register Hardware 1628 1
9to5Google 53 1
9to5Mac 70 1
Cinebench 28 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
Intel Developer Forum - IDF 278 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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