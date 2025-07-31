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Optical storage Оптическое хранилище Оптический накопитель
УПОМИНАНИЯ
Optical storage и организации, системы, технологии, персоны:
|Русский стандарт Банк 459 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 141 1
|Assist - Ассист 211 1
|Совкомбанк Совесть 276 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|ГКУ РА Нацархив - Национальный архив Республики Адыгея Государственное казенное учреждение Республики Адыгея 1 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Сергеев Иван 74 1
|Саина Ирина 5 1
|Неверов Максим 4 1
|Минов Денис 3 1
|Хацукова Сусанна 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 3
|NE Asia Online 313 2
|The Register - The Register Hardware 1628 1
|9to5Google 53 1
|9to5Mac 70 1
|МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
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