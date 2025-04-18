Корпорация «Элар» представила решения для ЦОД на основе оптических библиотек серии НСМ

Корпорация «Элар» презентовала высокотехнологичное российское оборудование – накопители «Элар НСМ», работающие на основе оптических носителей информации. Такие устройства позволяют расширить возможности ЦОД с точки зрения организации защищенного сегмента бессрочного хранения самых важных данных. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Роботизированные оптические накопители «Элар НСМ», обладающие емкостью свыше 1 петабайта, легко интегрируются в существующую инфраструктуру любого ЦОД без необходимости перепроектирования или доработки помещений. Решения дополняют возможности традиционных систем хранения данных, что позволяет ЦОД расширять спектр услуг по хранению и защите важной информации. Критически важные данные, требующие постоянного хранения, записываются на оптические библиотеки, которые обеспечивают сохранность информации на срок более 50 лет, при этом данные остаются доступными для оперативного использования.

На базе этих решений был создан федеральный центр хранения и обработки данных Госархива, что подтверждает статус оптики как стандарта долговременного хранения цифровой информации. Одним из ключевых преимуществ оптических носителей является их высокая надежность, что обуславливается устойчивостью к физическому износу и отсутствием рисков деградации данных. Библиотеки ЭЛАР НСМ отличаются энергоэффективностью и способны сохранять стабильные условия работы в различных температурно-влажностных режимах. Это делает их экономически выгодным выбором для оптимизации затрат при организации долговременного хранения данных. При использовании оптических библиотек «Элар НСМ» отпадает необходимость в постоянной миграции данных и замене носителей, что значительно снижает эксплуатационные расходы.

«Элар» предлагает своим клиентам актуальные решения для создания долговременных сегментов хранения данных как в рамках ЦОД, так и на отдельных предприятиях.

Младшие модификации «Элар НСМ», с емкостью до 56 терабайт, могут быть использованы для создания защищенных контуров хранения и формирования страховых фондов критически важной информации на производственных предприятиях и в государственных учреждениях. Оборудование «Элар НСМ» использует оптические диски однократной записи с аппаратной защитой от изменений данных – это гарантирует защиту от компрометации и неизменность информации на протяжении установленного срока хранения.

Оптические накопители «Элар НСМ» являются российской радиоэлектронной продукцией и включены в реестр Минпромторга России и реестр ПАК Минцифры России. Это позволяет поставлять оборудование в рамках госзаказа по 44-ФЗ и 223-ФЗ с осуществлением нацрежима по ПП РФ 1875. Накопители соответствуют требованиям ПП РФ 1912 и являются доверенными программно-аппаратными комплексами таким образом оборудование и может использоваться на объектах критической информационной инфраструктуры.