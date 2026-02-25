Разделы

ИТ в госсекторе
«Элар» создала электронный архив нового поколения для ГАУ Москвы

Корпорация «Элар» объявила о завершении первого этапа инфраструктурного проекта для Главархива Москвы. Введена в промышленную эксплуатацию система приёма, учёта и долговременного хранения электронных документов органов власти столицы. Это первый в России архив нового поколения, уже введённый в промышленную эксплуатацию.

Проект развивает существующую архивную инфраструктуру Главархива. Ранее в ведомстве функционировал специализированный комплекс для работы с видеоархивом. Новая платформа выводит систему на принципиально иной уровень — из узкоспециализированного хранилища в универсальную среду для работы с разнородными массивами цифровых документов.

Фактически формируется единая цифровая память города: электронные документы органов власти становятся частью целостной системы с понятными правилами приёма, контролем целостности и долговременным хранением, рассчитанным не на годы, а на поколения.

Ключевым технологическим решением проекта стало холодное архивирование на оптических носителях. Этот подход обеспечивает устойчивость к технологическим изменениям, защиту от несанкционированных правок и снижает зависимость от регулярной миграции данных между носителями. Оптический формат фиксирует электронные документы в том виде, в котором они были приняты на хранение, сохраняя их юридическую и историческую значимость в неизменном виде.

В основе инфраструктуры — роботизированный комплекс «Эларобот НСМ-10368». Комплекс обеспечивает ёмкость свыше одного петабайта и полностью автоматизированный цикл записи и считывания данных. В качестве носителей используются оптические диски Blu-ray XL Archival Grade с неизменяемой природой хранения (WORM), что исключает возможность переписывания или удаления информации и обеспечивает её сохранность на столетия вперёд.

Помимо роботизированного комплекса, «Элар» поставила программное обеспечение для управления электронным архивом, отечественные серверы и автоматизированные рабочие места сотрудников.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Роботизированные комплексы для долговременного хранения данных привлекают растущее внимание специалистов по информационной безопасности, архитекторов ИТ-инфраструктур и операторов центров обработки данных. «Эларобот НСМ» соответствует современной практике резервирования 3-2-1, обеспечивая критическую копию данных на физически неизменяемом и изолированном носителе — ключевое требование катастрофоустойчивой защиты информации.

Оборудование включено в профильные государственные реестры и соответствует требованиям информационной безопасности, что позволяет использовать его для хранения юридически значимой и чувствительной информации.

Проект Главархива Москвы выходит далеко за рамки отдельного ИТ-внедрения. Вместо решений с коротким жизненным циклом столица делает ставку на архитектуру, ориентированную на неизменность, надёжность и предсказуемость хранения в долгосрочной перспективе. Роботизированные оптические системы «Элар» позволяют наращивать объёмы без смены базовых принципов и без потери доверия к данным.

