Крупнейшего оператора ЦОДов в России возглавил Давид Мартиросов

Гендиректор разработчика инфраструктурного ПО «Базис» стал главой оператора дата-центров «РТК-ЦОД». Его задачей станет подготовка компании к выходу на IPO.

Новый глава

Группу компаний «РТК-ЦОД», крупнейшего оператора дата-центров в стране, с 25 февраля 2026 г. возглавил Давид Мартиросов. Прежний руководитель «РТК-ЦОД» Сергей Бочкарев перейдет в совет директоров компании. Об этом CNews сообщил Давид Мартиросов на мероприятии, посвященном финансовым итогам «Базиса».

Давид Мартиросов продолжит также управлять группой компаний «Базис» и сохранит пост старшего вице-президента по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома».

На новом посту он займется развитием b2b-решений для задач искусственного интеллекта, усилением присутствия компании в b2g-сегменте, а также подготовкой к выходу на IPO.

rostelekom700.jpg

«Ростелеком»
Давид Мартиросов возглавил «РТК-ЦОД»

«Речь не идет о смещении фокуса внимания в сторону материнской компании, — говорит гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов». — Я, как и раньше, буду прикладывать все силы, чтобы амбициозные цели и задачи, стоящие перед «Базисом», были выполнены. Это, в том числе, и укрепление позиций на отечественном рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктуры, который находится в активной фазе роста, дальнейшее развитие нашей экосистемы (запуск новых продуктов и обновление текущих), экспансия на международные рынки».

ИТ-биография Мартиросова

Давид Мартиросов имеет более чем двадцатилетний опыт работы в сфере информационных технологий на финансовом и телекоммуникационном рынках. С 2012 по 2017 гг. он работал техническим директором в банке «Открытие», где помимо ИТ развивал процессинговый центр и создал новое бизнес-направление по работе с банками-агентами.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

В 2017 г. присоединился к команде «Ростелекома», где прошел путь от директора по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре до старшего вице-президента по коммерческим ИТ-продуктам.

В 2019 г. он возглавил компанию «Тионикс», которая в результате M&A-сделок была преобразована в «Базис», российского разработчика решений для организации динамической инфраструктуры (дочернее предприятие «Ростелекома»). В августе 2024 г. Мартиросов был назначен старшим вице-президентом по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома».

Чем известны компании

Группа компаний «РТК-ЦОД» (совместное предприятие «Ростелекома» и ВТБ) управляет геораспределенной сетью мощных дата-центров с площадками по всей России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Удомля, Тольятти, Адлер, Хабаровск и Владивосток).

«Базис» занимается разработками инфраструктурного ПО, развивает экосистему виртуализации на собственной кодовой базе (виртуальные рабочие места, защита виртуальной среды, платформа виртуализации и другие продукты). Клиентами компании выступают госструктуры и крупнейшие российские корпорации, а также предприятия различных отраслей и масштаба. В декабре 2025 г. «Базис» провел IPO.

Кристина Холупова

