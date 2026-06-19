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DатаРу ДатаРу ВМ ДатаРу БС ДатаРу БИ ДатаРу БСХ ДатаРу ПИ DатаРу ПЛ ДатаРу РН ДатаРу СД ДатаРу СМ ДатаРу ХФ ДатаРу XE серия серверов
Сервер ДатаРу БСХ — готовое преднастроенное решение, оптимальное для компаний с большими массивами данных и сложной ИТ-инфраструктурой. Линейка предназначена для работы с высоконагруженными системами и приложениями, проектов, связанных с виртуализацией, гиперконвергенцией, консолидацией и внедрением корпоративного искусственного интеллекта. Благодаря своей архитектуре серверы поддерживают высокую скорость аналитических операций в режиме реального времени, в том числе in-memory вычисления.
Серверы линейки ДатаРу БСХ поддерживают от 2 до 32 центральных процессоров, до 4 ТБ ОЗУ на каждый двухпроцессорный модуль, модули памяти DDR5 объемом до 128 ГБ, сетевые адаптеры до 200 Гбит/секунду, а также RAID контроллеры. В каждом вычислительном модуле — накопители последнего поколения PCIe Gen5, способные работать с мощными видеокартами.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
|Коваленя Алексей 13 6
|Сергеева Наталья 50 5
|Гоц Роман 56 5
|Петров Андрей 35 5
|Рустамов Рустам 543 2
|Акишин Александр 3 1
|Жигалов Олег 21 1
|Щепалин Олег 23 1
|Хуснутдинов Ильяс 16 1
|Ивницкий Дмитрий 16 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Петькова Александра 4 1
|Щелканова Наталья 12 1
|Москвитина Ольга 1 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1204 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Сотин Денис 216 1
|Березин Максим 141 1
|Сергеев Сергей 178 1
|Зинкевич Сергей 75 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 86 1
|Богданов Андрей 46 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Пономарев Андрей 26 1
|Меденцев Константин 106 1
|Петухов Максим 14 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 86 1
|Тараканов Дмитрий 52 1
|Пустарнаков Роман 54 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Исаев Дмитрий 56 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164222 21
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 4
|Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 732 1
|N+1 - Издание 186 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3912 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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