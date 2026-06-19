Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196430
ИКТ 15138
Организации 11650
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3575
Системы 26887
Персоны 85713
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 895

DатаРу ДатаРу ВМ ДатаРу БС ДатаРу БИ ДатаРу БСХ ДатаРу ПИ DатаРу ПЛ ДатаРу РН ДатаРу СД ДатаРу СМ ДатаРу ХФ ДатаРу XE серия серверов

Сервер ДатаРу БСХ — готовое преднастроенное решение, оптимальное для компаний с большими массивами данных и сложной ИТ-инфраструктурой. Линейка предназначена для работы с высоконагруженными системами и приложениями, проектов, связанных с виртуализацией, гиперконвергенцией, консолидацией и внедрением корпоративного искусственного интеллекта. Благодаря своей архитектуре серверы поддерживают высокую скорость аналитических операций в режиме реального времени, в том числе in-memory вычисления. 

Серверы линейки ДатаРу БСХ поддерживают от 2 до 32 центральных процессоров, до 4 ТБ ОЗУ на каждый двухпроцессорный модуль, модули памяти DDR5 объемом до 128 ГБ, сетевые адаптеры до 200 Гбит/секунду, а также RAID контроллеры. В каждом вычислительном модуле — накопители последнего поколения PCIe Gen5, способные работать с мощными видеокартами.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.06.2026 «DатаРу» представила новый сервер для задач развития искусственного интеллекта 1
23.01.2026 «DатаРу Технологии» расширила линейку серверов новым решением «ДатаРу ХФ5298» 4
17.12.2025 Объем выручки совместных проектов DCLogic и «DатаРу» в области импортозамещения превысил 3 млрд рублей 3
05.12.2025 DатаРу обновила линейку серверов для масштабных ИИ-нагрузок 3
30.09.2025 Выручка «DатаРу» в первом полугодии 2025 года выросла на 9% 2
09.09.2025 «DатаРу Технологии» усилила линейку серверов «ДатаРу ПИ» для ускоренного внедрения AI/ML и виртуализации рабочих мест 1
27.08.2025 Разработчик систем виртуализации HostVM и «DатаРу Технологии» стали технологическими партнерами 2
07.05.2025 «DатаРу» развернула современную систему серверной виртуализации в Клинике академика Ройтберга 1
10.04.2025 «DатаРу Технологии» запустила производство новой линейки серверов общего назначения «ДатаРу ВМ» 3
16.01.2025 «DатаРу Технологии» поставила серверное оборудование для K2 Cloud 1
14.01.2025 Серверы «DатаРу» включены в реестр российского оборудования Минпромторга РФ 4
26.12.2024 «DатаРу» увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний 1
24.07.2024 Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь» 2
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации 2
17.06.2024 Сервер «ДатаРу БС» продемонстрировал высокую производительность при работе с СУБД Oracle. 2
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB 1
12.02.2024 «DатаРу» расширила линейку серверного оборудования 5
31.01.2024 Сервер «ДатаРу ПИ760» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux 1
29.01.2024 Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт» 1
18.09.2023 Компания «Dатару» запустила производство ИИ-серверов 2
02.08.2023 «Dатару» и Axoft помогут российскому бизнесу создать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру под ключ 2
07.04.2023 «Dатару» и «Ред софт» помогут российскому бизнесу локализовать инфраструктуру 1
16.03.2023 «Dатару» обновит линейку серверов общего назначения 1
21.02.2023 «Dатару» выпустила серверы нового поколения 2
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1

Публикаций - 26, упоминаний - 52

DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 178 26
Intel Corporation 12762 9
Nvidia Corp 3930 5
SAS Institute 1078 4
Orion soft - Орион софт - 287 3
Ред Софт - Red Soft 1200 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 235 2
Broadcom - VMware 2589 2
IBM - International Business Machines Corp 9671 2
Softline - Софтлайн 3664 2
9478 2
Oracle Corporation 7048 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 62 2
Хост ГК - HostVM 75 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 138 1
Физика сети 8 1
Ростелеком 10848 1
SAP SE 5571 1
Microsoft Corporation 25678 1
ИКС 511 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1311 1
AMD - Advanced Micro Devices 4615 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2381 1
Информзащита 925 1
Citrix Systems 863 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1405 1
Red Hat 1373 1
Selectel - Селектел 524 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 424 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1067 1
ФОРС - Центр разработки 700 1
Код Безопасности 787 1
ММК Информсервис 60 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 102 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 210 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 771 1
Газинформсервис - ГИС 481 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 213 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 2
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3125 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2384 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Абсолют Банк 246 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 8 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3810 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3603 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 399 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22365 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7045 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12916 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6434 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10541 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24086 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1811 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 887 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12678 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10199 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12040 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1825 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4497 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7776 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1638 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 5
DDR - Double data rate 3052 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17918 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6565 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17799 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3267 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7715 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1652 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4327 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 746 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3139 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 318 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1321 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2707 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 599 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1239 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3736 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1330 2
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу ДД - ДатаРу ИСФ - ДатаРу МСА - ДатаРу ОД - ДатаРу ОС - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 17 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2361 6
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 267 5
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 22 4
Linux OS 11403 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1437 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 353 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1535 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 707 3
DатаРу - ДатаРу КН - ДатаРу КА - ДатаРу СВ - серия коммутаторов 3 2
DатаРу - ДатаРу EstiOne 5 2
Intel x86 - архитектура процессора 2137 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 439 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 242 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 247 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 105 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 49 1
DатаРу - ДатаРу Пиастр ПАК 2 1
Orion soft - Proxima DB 54 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 85 1
Orion soft - Cloudlink - Cloud Management-платформа 26 1
DатаРу - ДатаРу МСЛ - ДатаРу ТС - ленточные ленточные библиотеки и системы резервного копирования 3 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 111 1
Apache Superset 25 1
МСК Групп - Даком М - FreeGRID 17 1
Айсорс - Isource Inspector 25 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 79 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1005 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 1
Microsoft Windows 16769 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 138 1
НКТ - Р7-Офис 535 1
Коваленя Алексей 13 6
Сергеева Наталья 50 5
Гоц Роман 56 5
Петров Андрей 35 5
Рустамов Рустам 543 2
Акишин Александр 3 1
Жигалов Олег 21 1
Щепалин Олег 23 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Петькова Александра 4 1
Щелканова Наталья 12 1
Москвитина Ольга 1 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1204 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 317 1
Абакумов Евгений 226 1
Сотин Денис 216 1
Березин Максим 141 1
Сергеев Сергей 178 1
Зинкевич Сергей 75 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 86 1
Богданов Андрей 46 1
Свинцов Андрей 55 1
Пономарев Андрей 26 1
Меденцев Константин 106 1
Петухов Максим 14 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 86 1
Тараканов Дмитрий 52 1
Пустарнаков Роман 54 1
Золотарева Екатерина 26 1
Исаев Дмитрий 56 1
Кубарев Алексей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 4
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 732 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11367 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5601 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8428 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6106 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2135 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7691 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6516 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7301 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1142 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3657 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 410 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4938 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10175 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21340 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 435 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6438 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6524 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 964 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3364 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3935 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6652 1
Аренда 2651 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11172 1
Импортозамещение - параллельный импорт 607 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2492 1
N+1 - Издание 186 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3912 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1268 1
CNews AWARDS - награда 569 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще