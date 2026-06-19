Сервер ДатаРу БСХ — готовое преднастроенное решение, оптимальное для компаний с большими массивами данных и сложной ИТ-инфраструктурой. Линейка предназначена для работы с высоконагруженными системами и приложениями, проектов, связанных с виртуализацией, гиперконвергенцией, консолидацией и внедрением корпоративного искусственного интеллекта. Благодаря своей архитектуре серверы поддерживают высокую скорость аналитических операций в режиме реального времени, в том числе in-memory вычисления.

Серверы линейки ДатаРу БСХ поддерживают от 2 до 32 центральных процессоров, до 4 ТБ ОЗУ на каждый двухпроцессорный модуль, модули памяти DDR5 объемом до 128 ГБ, сетевые адаптеры до 200 Гбит/секунду, а также RAID контроллеры. В каждом вычислительном модуле — накопители последнего поколения PCIe Gen5, способные работать с мощными видеокартами.