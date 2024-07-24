Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь»

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Код Безопасности», специализирующейся на продуктах информационной защиты. В рамках договора решения двух разработчиков протестировали на совместимость: программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Соболь» для доверенной загрузки ОС доказал стабильную работу на серверах «ДатаРу ПИ450» и «ДатаРу ПИ650». Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

«Соболь» от «Кода Безопасности» выступает участником отечественного рынка в сегменте комплексов доверенной загрузки ОС и обеспечивает защиту конфиденциальных данных от несанкционированного доступа. «Соболь» включается еще до загрузки ОС и не дает устанавливать операционные системы из недостоверных внешних носителей. Комплексное решение сертифицировано по требованиям ФСТЭК и ФСБ России, что позволяет использовать его на объектах критической инфраструктуры.

Продукты «DатаРу» созданы на базе решений от глобальных вендоров – в основе серверов модели «ДатаРу ПИ650» лежат процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения. При этом производство локализовано в России, что позволяет избежать рисков срыва поставок и гарантирует сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла оборудования. Аппаратное решение подойдет для широкого спектра задач, в том числе работы с базами данных и виртуализацией, выстраивания HPC-среды, поддержки ИИ-сервисов и машинного обучения.

Тестирование ПАК «Соболь» и серверов «DатаРу» на совместимость продемонстрировало стабильность работы решений, что позволит заказчикам интегрировать комплексный продукт в корпоративный ИТ-ландшафт без дополнительных настроек и шин.

«Импортозамещение в сегменте кибербезопасности остается одним из ключевых для бизнеса направлений, – отметил коммерческий директор «Код Безопасности» Федор Дбар. – Серверы «DатаРу» произведены на базе проверенных временем технологий, за счет чего их легко встроить в действующий ИТ-ландшафт. Расширение числа отечественных платформ, совместимых с «Соболем», делает наше решение доступнее для заказчиков».

«На российском ИТ-рынке сохраняется тренд на совместную работу вендоров ПО и базовых решений. «DатаРу» поддерживает это стремление и на постоянной основе наращивает список своих технологических партнеров. Это помогает выпускать на рынок готовые для интеграции комплексные импортонезависимые решения, нацеленные на быстрое внедрение», – сказала коммерческий директор «DатаРу» Наталья Сергеева.