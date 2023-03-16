Разделы

|

«Dатару» обновит линейку серверов общего назначения

В III квартале 2023 г. линейка серверов общего назначения «Датару ПИ» пополнится новыми, более высокопроизводительными продуктами. Об этом CNews сообщил представитель «Dатару».

Серверы нового поколения компании «Dатару» подойдут для решения задач в области виртуализации и VDI, построения гиперконвергентной инфраструктуры, а также для работы с высоконагруженными приложениями.

Универсальные серверы «Датару ПИ» предназначены для работы с гиперконвергентной инфраструктурой (HCI), технологиями виртуализации, сетями хранения данных (SDS) и виртуальными рабочими местами (VDI), гибридным облаком и пограничными вычислениями. Это возможно благодаря высокопроизводительной архитектуре на базе процессоров Intel.

В новых серверах используются новейшие масштабируемые процессоры Intel Xeon четвертого поколения (Sapphire Rapids). В сравнении с предыдущими версиями они содержат до 60 ядер в каждом сокете (программном интерфейсе) и большее число встроенных ускорителей — это обеспечивает 50-процентный рост производительности.

Также будут доступны новые серверы на базе процессоров AMD Epyc (Genoa). До 96 ядер на сокет дают в 1,25 раза больше производительности и 1,5 раза больше плотности на сокет в сравнении с предыдущим поколением. Процессоры могут выдерживать огромные нагрузки и оптимально подходят для решения таких задач как работа с инновациями и высокопроизводительные вычисления.

Кроме того, поддержка PCIe Gen5 обеспечивает вдвое большую пропускную способность серверов «Датару ПИ», чем в более ранних продуктах с PCIe Gen4. Это востребовано при использовании твердотельных накопителей (NVMe), современных графических ускорителей и других высоконагруженных устройств. Поддержка накопителей нового форм-фактора EDSFF E3.S NVMe Gen5 позволяет существенно повысить плотность хранения на единицу оборудования.

Наконец, предусмотрены модули оперативной памяти DDR5 (4800 MT/s). Двухканальный режим памяти на DIMM позволяет увеличить пропускную способность серверов. Улучшенные функции сервера администрирования RAS — например, улучшенная телеметрия для отчетности и управления системами — обеспечивают надежность, доступность и удобство эксплуатации новых продуктов линейки «Датару ПИ».

«Мы регулярно обновляем портфель наших продуктов, делая акцент на их производительности, оптимизации их энергопотребления и обеспечении стабильной бесперебойной работы», — сказал Алексей Коваленя, технический директор «Dатару».

Ориентировочные сроки доступности нового оборудования к заказу — III квартал 2023 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никому не известный производитель ПК с отрывом обогнал всех грандов по уровню «российскости» в госреестре «железа»

В России создано «оружие судного дня» для уничтожения роев БПЛА

Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто

Госслужащие - любимая добыча ленивых хакеров. Их пароли сможет подобрать даже ребенок

Россияне внезапно распробовали отечественные ноутбуки. Продажи выросли втрое, прогнозы оптимистичные

Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Электромобили Evolute: обзор моделей

17 лучших Telegram-ботов для путешественников: выбор ZOOM

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Показать еще

Наука

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые
Показать еще