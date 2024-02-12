«DатаРу» расширила линейку серверного оборудования

Продуктовый портфель российского вендора технологический решений и сервисов «DатаРу» пополнился новым модельным рядом серверов общего назначения «ДатаРу ПЛ», высокопроизводительными серверами «ДатаРу СД» и сервером «ДатаРу СМ32».

Новая линейка «ДатаРу ПЛ» предназначена для работы с высоконагруженными вычислениями, в том числе для обработки больших данных и использования инструментов искусственного интеллекта. Продукты построены на самых высокопроизводительных процессорах последнего поколения: Intel Xeon Scalable 5, а также процессорах AMD Epyc 4. Они в среднем на 20-50% мощнее более ранних моделей.

В линейке «ДатаРу ПЛ» представлены серверы с двумя и четырьмя сокетами для подключения процессоров. Это компактные по меркам этого класса модели, которые позволяют подключать от 8 до 16 слотов PCle и от 36 до 48 накопителей. Можно выбрать подходящую конфигурацию сервера в зависимости от конкретных задач. Кроме того, к каждому из них предусмотрена продуманная и удобная в использовании система удаленного управления и мониторинга.

Обновление произошли и в линейке масштабируемых серверов. В нее вошли три новых модели: «ДатаРу СД2» с поддержкой от четырех до 32 процессоров Intel Xeon Scalable 2 поколения с шагом в четыре процессора, «ДатаРу СД3» с поддержкой от двух до восьми процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения, а также система «ДатаРу СМ32». Последняя рассчитана на использование от четырех до 16 процессоров Intel Xeon Scalable 4 поколения, с шагом в четыре процессора.

«DатаРу продолжает расширять присутствие на рынке базовой ИТ-инфраструктуры. При формировании новой линейки серверов мы опирались на потребность отечественных заказчиков в мощных продуктах для работы с высоконагруженными приложениями. Мы производим решения, которые базируются на проверенных временем разработках от глобальных вендоров. При этом DатаРу не подвергает собственных заказчиков риску с задержками поставок — все производственные линии находятся в России, а склад стабильно работает в Москве», — сказал Алексей Коваленя, технический директор «DатаРу».