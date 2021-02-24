Спецпроекты

Подтверждена совместимость РЕД ОС и вычислительных платформ СИЛА серий СР1 и СР2

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

В рамках соглашения о технологическом сотрудничестве компании «Сила» и «Ред софт» провели тестирование на совместимость операционной системы РЕД ОС и серверов СИЛА СР1-1426 и СИЛА СР2-1427.

В ходе испытаний были проведены проверки корректности установки и функционирования операционной системы, а также подтверждена возможность установки РЕД ОС в режиме UEFI и BIOS, поддержка видео- и сетевых адаптеров, RAID и Fibre Channel контроллеров, а также USB-портов.

По результатам испытаний вычислительные платформы СИЛА СР1-1426 и СИЛА СР2-1427 полностью совместимы с операционной системой РЕД ОС и рекомендованы для совместного использования.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Технологическая независимость может быть достигнута только общими усилиями российских разработчиков за счет создания полноценного вертикального стека. Совместимость серверов компании «Сила» и операционной системы РЕД ОС - еще один шаг в этом направлении. «Ред софт» благодарит партнеров за плодотворную работу», - прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Возможность использования российской операционной системы РЕД ОС в готовых решениях «СИЛА» - очередной успешный шаг на пути к развитию экосистемы качественных локальных ИТ-решений», - отметил Александр Субботин, директор по развитию «Сила».

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