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Подтверждена совместимость серверов «Сила» с ПО «Базис»

Компания «Сила» сообщила о получении сертификата совместимости серверов «Сила СР1 6326» и «Сила СР2 6327» с российским программным обеспечением «Базис».

Тестовые испытания, которые провели специалисты компании «Сила», подтвердили, что серверы «Сила СР1-6326» и «Сила СР2-6327» совместимы с платформой серверной виртуализации компании «Базис», в частности, с ее ключевыми элементами – гипервизором первого типа Basis vCore и программным модулем управления средой виртуализации Basis vControl.

Двухпроцессорные rack-серверы «Сила СР1-6326» (1U) и «Сила СР2-6327» (2U) предназначены для решения широкого круга задач в корпоративных информационных инфраструктурах любого масштаба. Данные модели общего и специализированного назначения подходят для современных центров обработки данных и рассчитаны на широкий спектр нагрузок, в том числе с использованием GPU-ускорителей, а также для построения ЦОДов с высокой плотностью вычисления на юнит.

Серверы «Сила СР1-6326» и «Сила СР2-6327» подойдут для обеспечения работы веб-приложений, СУБД и коммуникационных бизнес-приложений, для облачных вычислений, обработки больших объемов данных, требовательных сред, работы с искусственным интеллектом и графическими приложениями, а также в высоконагруженных вычислительных кластерах, масштабируемых программно-определяемых средах и для решения многих других задач.

Высокая отказоустойчивость, развитая сеть сервисных центров и простота администрирования с помощью собственного решения «Сила КУБ» позволяют поддерживать высокий уровень клиентского опыта на всех этапах эксплуатации.

Компания «Базис» предлагает своим клиентам импортонезависимую экосистему продуктов – от инструментов управления виртуальной инфраструктурой и средств ее защиты до конвейера для организации полного цикла разработки. Отличительной особенностью экосистемы является собственная кодовая база и наличие собственного гипервизора первого типа vCore. «Базис» уделает большое внимание безопасности экосистемы, в частности, использованию методов безопасной разработки, благодаря чему продукты компании успешно проходят сертификацию ФСТЭК.

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Кадры

Решения «Базис» совместимы с большим количеством аппаратных платформ, компания постоянно дополняет этот список решениями от лидеров российского рынка, что позволяет заказчикам более гибко подходить к вопросам планирования и проектирования своей инфраструктуры и выбирать наиболее комфортную аппаратную платформу.

Заказчики, которые рассматривают переход на отечественные решения по виртуализации, сталкиваются с проблемой подбора аппаратных платформ, совместимых с нужным ПО, и наоборот, не всегда выбранная отечественная аппаратная платформа совместима с платформой виртуализации. Подтвержденная совместимость с серверами «Сила» позволит заказчикам выбирать проверенные решения, сократить расходы на внедрение и поддержку, а также упростить процесс администрирования.

Александр Субботин, руководитель направления «Серверные решения» компании «Сила», сказал: «Мы стремимся работать с лидерами рынка и поэтому рады партнерству с “Базис”. Решение, которое предлагает компания — одно из лучших на рынке как по мнению покупателей, так и производителей железа. Мы высоко оцениваем перспективы нашего сотрудничества и планируем расширять его — не только в рамках существующего продуктового портфеля компании “Сила”, но и в рамках взаимодействия при разработке и производстве новых устройств».

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