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Ateuco Атеуко

Ateuco - Атеуко

Ateuco (Атеуко) — российская IT-компания, специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении корпоративных информационных систем, а также выполнении работ по техническому обслуживанию компьютерной техники и сетей. Организация работает в сегменте B2B, предоставляя услуги по цифровой трансформации бизнес-процессов для предприятий различной отраслевой принадлежности. Компания позиционируется как интегратор, способный предложить полный цикл услуг: от аудита текущей ИТ-инфраструктуры до развертывания специализированных программных решений и обеспечения их бесперебойной работы.

Описание деятельности и компетенции

Основной профиль деятельности компании включает разработку прикладного программного обеспечения, автоматизацию бизнес-процессов, создание и поддержку локальных вычислительных сетей (ЛВС), а также техническое обслуживание серверного и клиентского оборудования.  Сильной стороной компании является способность адаптировать типовые решения под специфические требования клиента, а также наличие опыта в интеграции разнородных систем. Слабой стороной, характерной для многих средних ИТ-интеграторов, может являться зависимость от кадрового потенциала ключевых специалистов и ограниченная география присутствия по сравнению с федеральными игроками, что требует тщательного выбора подрядчика в зависимости от региональных особенностей проекта.

Госзакупки и контракты

Компания регулярно участвует в процедурах государственных и муниципальных закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ. В картотеке арбитражных дел и реестре контрактов фиксируются победы в тендерах на поставку компьютерной техники, внедрение систем видеонаблюдения, создание локальных сетей и оказание услуг по техническому обслуживанию ИТ-инфраструктуры государственных учреждений. Участие в госзакупках подтверждает соответствие компании требованиям к поставщикам для бюджетной сферы, включая наличие необходимых лицензий и финансовую устойчивость.

Рейтинги и карты рынка

Компания Ateuco периодически упоминается в отраслевых обзорах и картах рынка ИТ-интеграции, публикуемых профильными аналитическими агентствами, такими как CNews и TAdviser. В этих источниках организация рассматривается как региональный или нишевой игрок, специализирующийся на услугах технической поддержки и внедрения стандартных корпоративных решений. Присутствие в рейтингах подтверждает узнаваемость бренда в целевом сегменте клиентов.

Лицензии и разрешения

Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию компьютеров и сетей компания должна обладать необходимыми лицензиями, если работы связаны с шифрованием информации или эксплуатацией критически важных объектов. В открытых источниках информация о наличии специфических лицензий ФСБ или ФСТЭК может не публиковаться в открытом доступе из-за ограничений на раскрытие сведений о мерах защиты информации. Однако участие в госзакупках, связанных с ИБ, косвенно подтверждает соответствие компании нормативным требованиям в области информационной безопасности.

Клиенты и деловые связи

Клиентская база компании включает предприятия из сфер производства, логистики, образования и государственного управления. Среди ключевых категорий заказчиков выделяются средние и малые предприятия, которым требуется внешняя поддержка ИТ-отдела или разовое внедрение систем. Деловые связи построены на долгосрочном сотрудничестве, где компания выступает не только поставщиком решений, но и постоянным партнером по сопровождению инфраструктуры. Партнерства с производителями оборудования (серверов, сетевого оборудования) и поставщиками лицензионного программного обеспечения позволяют компании предлагать клиентам выгодные условия по приобретению и внедрению техники.

Продукты и технологии

  • Корпоративные ИС: Разработка и доработка баз данных и приложений для управления ресурсами предприятия (ERP, CRM).
  • Сети и связь: Проектирование и монтаж локальных и широкополосных сетей, настройка маршрутизации и безопасности.
  • Техническое обслуживание: Комплексная поддержка клиентских рабочих мест, серверного парка и периферийного оборудования.

В реализации проектов используются стандартные технологические стеки: операционные системы Windows Server и Linux, СУБД (MS SQL, PostgreSQL), сетевое оборудование от признанных вендоров. Компания применяет облачные технологии для размещения данных и обеспечения доступности сервисов. Собственных запатентованных разработок высокого уровня в открытых источниках не заявлено, основной упор делается на интеграцию и адаптацию существующих решений.

Конкуренция

На российском рынке ИТ-интеграции и технической поддержки компания конкурирует с рядом других игроков. Среди реальных конкурентов можно выделить:

  • Ланит — крупный системный интегратор, предлагающий широкий спектр ИТ-услуг.
  • Т1 — провайдер ИТ-сервисов и решений для бизнеса.
  • СофтЛайн Телеком — поставщик ИТ-оборудования и решений для бизнеса.
  • Ростелеком — оператор связи и ИТ-сервисов, конкурирующий в сегменте инфраструктурных решений.

Зарубежные аналоги (в контексте глобальных ИТ-сервисных компаний):

  • Accenture (США/Ирландия) — глобальный консультант и ИТ-интегратор.
  • IBM (США) — поставщик ИТ-решений и облачных сервисов.
  • HP (Hewlett Packard Enterprise) (США) — производитель оборудования и провайдер ИТ-сервисов.

Информация актуальна на 24 мая 2024 года.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.04.2024 Инновация TOOLSiD обеспечила эффективный менеджмент контроля исправности и наличия ТСД на складах магазинов Zolla 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Ateuco и организации, системы, технологии, персоны:

Импульс Телеком - Атри-Групп 16 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
HP Inc. 5905 1
Softline - Софтлайн 3773 1
IBM - International Business Machines Corp 9714 1
Accenture plc 723 1
Ростелеком 11007 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Zolla - Золла 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5768 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3672 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12276 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3382 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6381 1
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