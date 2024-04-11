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Ateuco Атеуко
Ateuco (Атеуко) — российская IT-компания, специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении корпоративных информационных систем, а также выполнении работ по техническому обслуживанию компьютерной техники и сетей. Организация работает в сегменте B2B, предоставляя услуги по цифровой трансформации бизнес-процессов для предприятий различной отраслевой принадлежности. Компания позиционируется как интегратор, способный предложить полный цикл услуг: от аудита текущей ИТ-инфраструктуры до развертывания специализированных программных решений и обеспечения их бесперебойной работы.
Описание деятельности и компетенции
Основной профиль деятельности компании включает разработку прикладного программного обеспечения, автоматизацию бизнес-процессов, создание и поддержку локальных вычислительных сетей (ЛВС), а также техническое обслуживание серверного и клиентского оборудования. Сильной стороной компании является способность адаптировать типовые решения под специфические требования клиента, а также наличие опыта в интеграции разнородных систем. Слабой стороной, характерной для многих средних ИТ-интеграторов, может являться зависимость от кадрового потенциала ключевых специалистов и ограниченная география присутствия по сравнению с федеральными игроками, что требует тщательного выбора подрядчика в зависимости от региональных особенностей проекта.
Госзакупки и контракты
Компания регулярно участвует в процедурах государственных и муниципальных закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ. В картотеке арбитражных дел и реестре контрактов фиксируются победы в тендерах на поставку компьютерной техники, внедрение систем видеонаблюдения, создание локальных сетей и оказание услуг по техническому обслуживанию ИТ-инфраструктуры государственных учреждений. Участие в госзакупках подтверждает соответствие компании требованиям к поставщикам для бюджетной сферы, включая наличие необходимых лицензий и финансовую устойчивость.
Рейтинги и карты рынка
Компания Ateuco периодически упоминается в отраслевых обзорах и картах рынка ИТ-интеграции, публикуемых профильными аналитическими агентствами, такими как CNews и TAdviser. В этих источниках организация рассматривается как региональный или нишевой игрок, специализирующийся на услугах технической поддержки и внедрения стандартных корпоративных решений. Присутствие в рейтингах подтверждает узнаваемость бренда в целевом сегменте клиентов.
Лицензии и разрешения
Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию компьютеров и сетей компания должна обладать необходимыми лицензиями, если работы связаны с шифрованием информации или эксплуатацией критически важных объектов. В открытых источниках информация о наличии специфических лицензий ФСБ или ФСТЭК может не публиковаться в открытом доступе из-за ограничений на раскрытие сведений о мерах защиты информации. Однако участие в госзакупках, связанных с ИБ, косвенно подтверждает соответствие компании нормативным требованиям в области информационной безопасности.
Клиенты и деловые связи
Клиентская база компании включает предприятия из сфер производства, логистики, образования и государственного управления. Среди ключевых категорий заказчиков выделяются средние и малые предприятия, которым требуется внешняя поддержка ИТ-отдела или разовое внедрение систем. Деловые связи построены на долгосрочном сотрудничестве, где компания выступает не только поставщиком решений, но и постоянным партнером по сопровождению инфраструктуры. Партнерства с производителями оборудования (серверов, сетевого оборудования) и поставщиками лицензионного программного обеспечения позволяют компании предлагать клиентам выгодные условия по приобретению и внедрению техники.
Продукты и технологии
- Корпоративные ИС: Разработка и доработка баз данных и приложений для управления ресурсами предприятия (ERP, CRM).
- Сети и связь: Проектирование и монтаж локальных и широкополосных сетей, настройка маршрутизации и безопасности.
- Техническое обслуживание: Комплексная поддержка клиентских рабочих мест, серверного парка и периферийного оборудования.
В реализации проектов используются стандартные технологические стеки: операционные системы Windows Server и Linux, СУБД (MS SQL, PostgreSQL), сетевое оборудование от признанных вендоров. Компания применяет облачные технологии для размещения данных и обеспечения доступности сервисов. Собственных запатентованных разработок высокого уровня в открытых источниках не заявлено, основной упор делается на интеграцию и адаптацию существующих решений.
Конкуренция
На российском рынке ИТ-интеграции и технической поддержки компания конкурирует с рядом других игроков. Среди реальных конкурентов можно выделить:
- Ланит — крупный системный интегратор, предлагающий широкий спектр ИТ-услуг.
- Т1 — провайдер ИТ-сервисов и решений для бизнеса.
- СофтЛайн Телеком — поставщик ИТ-оборудования и решений для бизнеса.
- Ростелеком — оператор связи и ИТ-сервисов, конкурирующий в сегменте инфраструктурных решений.
Зарубежные аналоги (в контексте глобальных ИТ-сервисных компаний):
- Accenture (США/Ирландия) — глобальный консультант и ИТ-интегратор.
- IBM (США) — поставщик ИТ-решений и облачных сервисов.
- HP (Hewlett Packard Enterprise) (США) — производитель оборудования и провайдер ИТ-сервисов.
Информация актуальна на 24 мая 2024 года.
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|11.04.2024
|Инновация TOOLSiD обеспечила эффективный менеджмент контроля исправности и наличия ТСД на складах магазинов Zolla 3
Ateuco и организации, системы, технологии, персоны:
|Zolla - Золла 18 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5768 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3672 1
|Титов Сергей 6 1
|Мамлеев Илья 6 1
|Чапаев Николай 1 1
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