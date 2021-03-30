Treolan стала официальным дистрибьютором компании «Аквариус»

Treolan (входит в группу «Ланит») и «Аквариус», российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений, подписали соглашение о сотрудничестве. Став официальным дистрибьютором, Treolan в первую очередь займется поставками ИТ-оборудования «Аквариус» для центров обработки данных.

Treolan уже начал поставки серверного и СХД-оборудования вендора через свой партнерский канал (более 3,5 тыс. компаний по всей России), а с начала II квартала 2021 г. к ним присоединятся и клиентские устройства (ноутбуки, десктопы, моноблоки и планшеты).

«Аквариус» поставляет ИТ-решения и сложное техническое оборудование в российские государственные и коммерческие структуры. Оборудование компании включено в реестр Министерства промышленности и торговли России.

Александр Мухортов, руководитель направления серверов, СХД и сетевого оборудования компании Treolan, сказал: «Аквариус» – одна из немногих компаний в нашей стране, кто охватывает практически весь ИТ-рынок России, в том числе и сектор реального импортозамещения, что крайне важно для государственных заказчиков. У компании огромный опыт в реализации ИТ-проектов федерального масштаба и отличная репутация на рынке. Для Treolan такое сотрудничество стало новым шагом в сфере отечественной дистрибуции. Нашим партнерам будет интересно работать с оборудованием, включенным в реестр Минпромторга РФ».

Владимир Орлов, директор департамента по работе с партнерами компании «Аквариус», отметил: «Компания Treolan хорошо известна на рынке как активный и надежный широкопрофильный дистрибьютор, опытный эксперт в Enterprise-оборудовании. Для нас это новая возможность развивать продажи при помощи партнерского канала Treolan, а также сосредоточиться на продвижении наших решений в секторе импортозамещения. Особое внимание планируем уделить продажам серверных линеек Aguarius, здесь у Treolan накоплен большой опыт».