МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft

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В ближайшее время МТС покинут два топ-менеджера – вице-президенты по цифровым решениям и управлению персоналом Валерий Шоржин и Мария Голяндрина. Им на смену придут управленцы из российских представительств корпорации Microsoft и консалтинговой компании Spencer Stuart International.



Кадровые перестановки в МТС

Оператор МТС объявил о смене двух вице-президентов, отвечающих за цифровые решения и управление персоналом. Первую должность займет Дмитрий Халин, действующий директор департамента технологической политики российского офиса Microsoft, а вице-президентом по управлению персоналом станет Татьяна Чернышева.

Дмитрий Халин займет свой пост в компании 1 января 2020 г. Татьяна Чернышева, с 2017 г. возглавляющая практику по развитию лидерства московского офиса консалтинговой фирмы Spencer Stuart International, вступит в новую должность в МТС 27 ноября 2019 г.

По словам президента МТС Алексея Корня, оба топ-менеджера займутся развитием новых направлений деятельности компании, а также укреплением ее позиций на действующих рынках. Их переход в МТС происходит в рамках обновленной стратегии оператора.

Действующие вице-президенты МТС Валерий Шоржин (облачные и цифровые решения) и Мария Голяндрина (управление персоналом) оставят свои посты и покинут МТС. Алексей Корня сообщил, что они «решили развиваться дальше за пределами компании». На момент публикации материала не было известно, в каких организациях они планируют продолжить свою карьеру.

Послужной список Дмитрия Халина

Значительная часть трудовой деятельности Дмитрия Халина, начавшаяся в 1994 г. с должности программиста в Научно-исследовательском центре вычислительной техники (НИЦЭВТ), связана с корпорацией Microsoft. Частью команды софтверного гиганта Халин стал в 1999 г., заняв сначала пост менеджера по маркетингу, а затем – руководителя отдела по работе с корпоративными партнерами Microsoft.

Дмитрий Халин

В 2006 г. Дмитрий Халин временно покинул Microsoft, перейдя в российское представительство Xerox на должность директора по маркетингу. Спустя год, в 2007 г. он вернулся в Microsoft и возглавил департамент стратегических технологий российского представительства компании.

В 2009 г. он получил должность директора департамента по работе с малыми и средними организациями и партнерами Microsoft Россия, которую занимал до 2013 г. после чего назначен на пост директора департамента технологической политики российского офиса Microsoft, который занимает в настоящее время. Также с 2013 г. он исполняет обязанности генерального директора «Майкрософт Девелопмент Центр Рус» и отвечает за реализацию стратегии по искусственному интеллекту.

Дмитрий Халин в 1994 г. окончил кафедру системного анализа факультета «Кибернетики» Московского инженерно-физического института (МИФИ), в 2014 г. получил степень MBA Московской школы управления Сколково. В 2017 г. он подтвердил сертификат архитектора цифровых решений на облачной платформе.

С 2018 г. Халин является экспертом по искусственному интеллекту Комитета по новым технологиям, инновациям и кибербезопасности Ассоциации профессиональных директоров АНД.

Предшественник Дмитрия Халина

Дмитрий Халин пришел на смену Валерию Шоржину, занявшему должность вице-президента МТС по облачным и цифровым решениям сравнительно недавно – августе 2019 г.

Валерий Шоржин

Карьера Шоржина в МТС началась в 2008 г. с должности директора по ИТ. В 2010 г. он перешел на пост директора по управлению закупками, а в 2014 г. стал вице-президентом компании по закупкам и административным вопросам.

В сентябре 2018 г. Валерий Шоржин был назначен на должность вице-президента МТС по цифровым бизнес-решениям. В настоящее время он является председателем Совета директоров АО «Энвижн Груп», членом Совета директоров ПАО МГТС и Наблюдательного совета «ВФ Украина».

Новая вице-президент по управлению персоналом

Татьяна Чернышева, назначенная на пост вице-президента МТС по управлению персоналом, в 2017 г. возглавила практику по развитию лидерства московского офиса консалтинговой компании Spencer Stuart International. Также в ее послужном списке есть ряд собственных проектов в сфере HR-консалтинга, которые она развивала в период с 2016 по 2017 гг.

Татьяна Чернышева

Также в 2016 г. Татьяна Чернышева работала в компании «Группа ЛСР» на должности заместителя гендиректора по кадровой политике и организационному развитию. В период с 2004 по 2016 гг.. она была директором по персоналу в российских представительствах и филиалах компаний Alliance Healthcare, Danone Group, Johnson&Johnson и Lamoda Group.

Татьяна Чернышева окончила кафедру менеджмента Санкт-Петербургского Государственного университета в 2000 г.