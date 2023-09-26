МТС подключила к высокоскоростному интернету новые дома ЖК «ЗИЛАРТ»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила к гигабитному домашнему интернету семь готовых к сдаче домов на 1293 квартиры в жилом комплексе «ЗИЛАРТ» — флагманском столичном проекте «Группы ЛСР», российского строительного холдинга. Благодаря современной технологии интернет-доступа GPON жители смогут пользоваться цифровыми сервисами сразу на нескольких устройствах без потери качества. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила скоростным фиксированным интернетом только что построенные корпуса 11,12,13 жилого комплекса по адресу Родченко д.2. Волоконно-оптическая линия GPON с доступом в интернет со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивает одновременное использование в квартире нескольких интернет-сервисов – например, интернет-ТВ и онлайн-кинотеатра высокой четкости 4К, систем видеонаблюдения и мониторинга, различных решений умного дома, а также услуг связи.

В апреле 2023 г. МТС в рамках контракта с «Группой ЛСР» подключила к гигабитному интернету первые введенные в эксплуатацию дома на более чем 4,8 тыс. квартир, а также объекты социальной инфраструктуры ЖК «ЗИЛАРТ» — одну из самых больших школ в России и два детских сада. МТС продолжит работы по подключению к телеком-инфраструктуре все остальные корпуса комплекса по мере их сдачи в эксплуатацию.

«Сегодня новоселам нужно иметь надежный доступ к скоростному интернету сразу после заселения в квартиры, поэтому мы сотрудничаем с застройщиками, обеспечивая дома цифровой инфраструктурой еще на этапе строительства. На этот раз мы работали с опережением, проведя гигабитный интернет в новые корпуса до их официальной сдачи, — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков. — Мы активно развиваем сети связи в новостройках столичного региона, чтобы люди свободно и комфортно пользовались всеми необходимыми телеком-услугами и цифровыми сервисами вне зависимости от того, живут они в давно сложившейся среде или в новых районах».

«Мы приветствуем подход, при котором создание качественной инфраструктуры опережает строительство домов, — отметил генеральный директор АО «СЗ «ЛСР.Недвижимость — М» Александр Чайковский, — Первым введенным в эксплуатацию объектом в квартале «ЗИЛАРТ» стал ландшафтный парк «Тюфелева роща», который наша компания передала городу еще до заселения первой очереди жилого комплекса. А сейчас мы сможем порадовать новых жителей качественной связью».

Гигабитный интернет появится в 2023 г. и в других новостройках Москвы и области. МТС ведет строительство сети домашнего интернета по всему столичному региону, включая такие районы Москвы как Некрасовка, Коммунарка, Раменки, Куркино, а также в городах Подмосковья: в Балашихе, Одинцово, Подольске, Дмитрове, Чехове и др.

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МТС предоставляет в Московском регионе по сети GPON домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi. Сеть GPON подведена к более чем 90% домохозяйств в Москве и до 70% домохозяйств в областных городских округах в зависимости от конкретного населенного пункта. Благодаря скоростному интернету современными цифровыми сервисами в регионе могут пользоваться более 5,2 млн домохозяйств.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — девелопмент, строительство и производство строительных материалов, управление коммерческой и санаторной недвижимостью. Бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, Екатеринбурге и Сочи. «Группа ЛСР» является публичной компанией, ее обыкновенные акции обращаются на фондовом рынке Московской биржи.