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Сушко Денис
|07.04.2025
|«Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
|18.06.2007
|30 июня откроется CIO White Nights 1
Сушко Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 19 1
|Accor Hotels - Novotel - Новотель 16 1
|Аконит НПО 15 1
|Терехов Андрей 39 1
|Энгель Сергей 2 1
|Старовойтов Константин 9 1
|Белец Сергей 5 1
|Ермолин Алексей 2 1
|Михельсон Николай 3 1
|Толкачев Георгий 1 1
|Белоусов Максим 108 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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