Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172273
ИКТ 13405
Организации 10516
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25356
Персоны 73903
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Сушко Денис



07.04.2025 «Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
18.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сушко Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит-Терком - Lanit-Tercom 48 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 305 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 19 1
Accor Hotels - Novotel - Новотель 16 1
Аконит НПО 15 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13488 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8247 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12705 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1809 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 411 1
Терехов Андрей 39 1
Энгель Сергей 2 1
Старовойтов Константин 9 1
Белец Сергей 5 1
Ермолин Алексей 2 1
Михельсон Николай 3 1
Толкачев Георгий 1 1
Белоусов Максим 108 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 66 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 373 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17638 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14202 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1352 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3120 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51918 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13851 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4915 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24482 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 1
СПбГУ ИТ Центр - Научно-исследовательский центр информационных технологий - НИИ информационных технологий 3 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 547 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153