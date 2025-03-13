Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

М2: Доля сделок с применением «Госключа» выросла за год в шесть раз

С 1 тыс. до 6 тыс. выросло ежемесячное количество подписаний усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) «Госключ» через платформу М2 за 2024 г. Всего за это время через платформу прошло более 40 тыс. УКЭП. Об этом CNews сообщили представители М2.

«Мы одними из первых в своей сфере интегрировались с "Госключом". Использование этой технологии позволяет значительно сократить время регистрации сделки. И такой активный рост количества использованных УКЭП только подтверждает ее пользу и ценность. С начала сотрудничества — в 2023 г. — через нашу платформу прошло более 60 тыс. сделок с применением электронных подписей. Технология наиболее востребована банками — 75% использований, в то время как застройщики обеспечивают оставшиеся 25%. Мы продолжим развивать наши сервисы, чтобы сделать покупку жилья еще легче, быстрее и безопаснее», — сказала Юлия Рыкунова, сооснователь М2 и директор по развитию бизнеса.

Лидером среди застройщиков по подписанию сделок с УКЭП «Госключ» через М2 стала «Группа ЛСР». Доля компании среди всех использованных на платформе УКЭП для девелоперов — 16%.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

«"Госключ" — новое слово в процессе оформления сделок с недвижимостью. Для работы с ним требуется только подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги". Простота и удобство сервиса позволили оптимизировать бизнес-процессы и, что более важно, сэкономить время наших клиентов», — сказал коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — М» Вадим Борзов.

«Госключ» — решение для удаленного подписания официальных документов, созданное при поддержке Минцифры России. Технология связана с данными на «Госуслугах», в «Цифровом профиле гражданина» и в «Единой биометрической системе». Это позволяет защитить все транзакции, сделать их прозрачными, а при подозрении на мошеннические действия — отменить подписание документов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков

В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT

Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще