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Рыкунова Юлия



26.12.2024 М2 запустил сервис знакомств для риелторов из разных регионов 1
21.12.2023 Банк ДОМ.РФ запустил оформление ипотеки через экосистему недвижимости «Метр квадратный» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рыкунова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
ВТБ - Жилищная экосистема - М2 - Метр квадратный 5 1
Комлик Олег 26 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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