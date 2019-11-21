МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте

МТС объявила о новых назначениях в руководстве компании. Должность вице-президента по управлению персоналом с 27 ноября 2019 года займет Татьяна Чернышева, на должность вице-президента группы МТС по облачным и цифровым решениям 1 января 2020 года будет назначен Дмитрий Халин. Обе кандидатуры утверждены советом директоров в должностях членов правления МТС.

«Хочу поблагодарить Валерия Шоржина за запуск целого ряда фундаментальных цифровых решений и перспективных облачных продуктов, а также за его многолетнее руководство блоком закупок, сыгравшим одну из ведущих ролей в технологическом обновлении и укреплении лидерства компании на телекоммуникационном рынке. Своими успехами в цифровизации МТС во многом обязана глубоким знаниям и высококлассной экспертизе Валерия Викторовича в ИТ-отрасли. Мария Голяндрина также проделала колоссальную работу на посту вице-президента по персоналу: в МТС внедрены и успешно работают современные Agile технологии, продуктовые команды и передовые системы обучения персонала. Трансформация МТС в ИТ компанию и развитие экосистемы цифровых решений были бы невозможны без своевременного пополнения квалифицированными кадрами новых направлений и поддержания внутри компании атмосферы открытости и партнерства, способствующей эффективной работе всех подразделений. Теперь наши коллеги решили развиваться дальше за пределами компании, и мы желаем им больших успехов на новом поприще», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«К команде МТС присоединятся новые управленцы, которые призваны развивать новые направления и укреплять позиции на действующих рынках в рамках обновленной стратегии МТС. Должность вице-президента по облачным и цифровым решениям займет Дмитрий Халин. Он имеет обширный опыт работы в международных ИТ-корпорациях в области технологий, управления продажами, развития бизнеса с партнерами, формирования стратегии и взаимоотношений с клиентами. Татьяна Чернышева приглашена на позицию вице-президента по управлению персоналом. Татьяна имеет не только обширный послужной список работы на руководящих позициях в российских представительствах глобальных компаний, но и собственные проекты и практики в области HR-консалтинга. Уверен, что высокие управленческие компетенции, знания и опыт новых топ-менеджеров станут катализатором развития новых направлений, продуктов и сервисов для наших клиентов», – прокомментировал новые назначения Алексей Корня.

Татьяна Чернышева с 2017 года возглавляет практику по развитию лидерства московского офиса консалтинговой фирмы Spencer Stuart International. В 2016-2017 годах занималась собственными проектами в области HR-консалтинга.

В 2016 году работала в «Группа ЛСР» заместителем генерального директора по кадровой политике и организационному развитию, с 2004 по 2016 год занимала должности директора по персоналу российских представительств и филиалов компаний: Lamoda Group, Alliance Healthcare, Danone Group и Johnson&Johnson.

В 2000 году окончила кафедру менеджмента Санкт-Петербургского Государственного университета.

Дмитрий Халин с 2007 года входит в правление Microsoft в России, с 2013 года возглавляет департамент технологической политики, исполняет обязанности генерального директора «Майкрософт Девелопмент Центр Рус» и отвечает за реализацию стратегии по искусственному интеллекту.

С 2006 по 2007 год работал директором по маркетингу компании «Ксерокс Рус», с 1999 по 2006 год руководил работой с партнерами Microsoft в России. С 1995 по 2006 год занимал различные должности в международных корпорациях DEC, Siemens, Microsoft: менеджер технической поддержки, менеджер по продуктам, руководитель по работе с партнёрами.

Трудовую деятельность начал в 1994 году с должности программиста в Научно-исследовательском центре вычислительной техники (НИЦЭВТ).

Родился в 1971 году в г. Алма-Ате. В 1994 году окончил кафедру системного анализа факультета «Кибернетики» Московского инженерно-физического института (МИФИ), в 2014 году получил степень MBA Московской школы управления Сколково. В 2017 году подтвердил сертификат архитектора цифровых решений на облачной платформе. С 2018 года является экспертом по искусственному интеллекту Комитета по новым технологиям, инновациям и кибербезопасности Ассоциации профессиональных директоров АНД.