Yazaki Язаки Волга

Yazaki - Язаки Волга

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 405 757 189 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 405 757 189 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 405 757 189 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 «Язаки Волга» автоматизировала бюджетирование на базе «Планум-Платформы» 1
28.11.2024 Компания «Язаки Волга» завершила переход с SAP на «1С:ERP» 1
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати 1
10.10.2005 Ученые разработали биометрическое зажигание для автомобиля 1
06.03.2002 Intel обеспечит автомобили беспроводной голосовой связью и каналом передачи данных 1
27.03.2001 Siemens и Yazaki будут сотрудничать в создании электронных систем для автомобилей 2
08.12.2000 Yazaki представила Bluetooth-устройство управления автомобилем 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Yazaki и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2612 2
STG Partners - Avid Technology 39 1
assino implementations - Ассино Консалтинг Рус 11 1
Johnson Controls 33 1
8728 1
HP Inc. 5728 1
Hitachi - Хитачи 1474 1
Intel Corporation 12420 1
SAP SE 5383 1
EDAG Engineering Group AG 3 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
GKN Powder Metallurgy - GKN Sinter Metals - GKN Hoeganaes - GKN Additive Manufacturing 3 1
Volkswagen Group - VW 291 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10442 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7541 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2750 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1069 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5753 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5597 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1621 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2571 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 171 1
MOST Bus - Media Oriented System Transport 6 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1448 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4652 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2914 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3948 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1658 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 650 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 676 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
HP MJF - HP Multi Jet Fusion 1 1
Intel PCA - Intel Personal Internet Client Architecture 33 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
HP Metal Jet - технология 3D-печати 2 1
Apple iPod 1538 1
1С:ERP Управление предприятием 667 1
Rick Wagoner - Вагонер Рик 6 1
Kerrigan Patrick - Керриган Патрик 1 1
Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 1
Япония 13434 2
Германия - Федеративная Республика 12857 2
Европа 24508 2
США - Мичиган - Детройт 87 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 174 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Forrester Research 827 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 192 1
