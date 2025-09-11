«Язаки Волга» автоматизировала бюджетирование на базе «Планум-Платформы»

Производитель автомобильных компонентов для российского автопрома ООО «Язаки Волга» самостоятельно проводит автоматизацию процесса бюджетирования на базе «Планум-Платформы». Проект реализован силами сотрудников компании, без привлечения внешних ИТ-интеграторов и без участия внутреннего ИТ-отдела. Об этом CNews сообщили представители «Планум-Платформы».

Система уже функционирует на предприятии, а в планах компании – дальнейшее развитие и распространение опыта автоматизации на другие бизнес-процессы.

«Мы изначально искали решение, которое сможем внедрить собственными силами. Для нас было принципиально важно не зависеть от внешних интеграторов и не перегружать задачами ИТ-отдел. Планум оказался оптимальным выбором благодаря удобству и простоте переноса нашей модели и данных на платформу», – отметила финансовый контролер, руководитель группы контроллинга ООО «Язаки Волга» Виктория Бебина.

При выборе системы ключевыми критериями стали способность платформы работать с большими объемами информации, наличие удобных инструментов моделирования и простота использования для конечных пользователей.

«Нам важно было быстро запустить систему и вовлечь всех необходимых пользователей - тех, кто работает с бюджетными данными каждый день. Отдельно хочу отметить работу технической поддержки: специалисты Планум всегда на связи и помогают оперативно, если у нас возникают вопросы», – сказала Виктория Бебина.

«Мы создавали систему, которая позволяет пользователям без навыков программирования полноценно строить финансовые модели и управлять ими. Мы уверены, что современные FP&A-системы должны быть не только функциональными, но и максимально удобными для ключевых пользователей - экономистов и финансистов», – сказал Никита Лашин, управляющий партнер «Планум-Платформы».